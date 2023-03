Ferrari 296 GTB: l’urlo da F1 di Novitec | Video

Certe volte i numeri non servono, perché poco esplicativi. Sono le emozioni i valori importanti ai quali aggrapparsi. Il concetto vale benissimo per la Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano elaborata in modo soft da Novitec. Solo un paio di cifre siamo costretti a dire: la potenza è stata portata a 880 cavalli, contro gli 830 della versione standard. Non sembra un guadagno mostruoso, ma il record non è stato neppure cercato. Meglio così, perché più ci si allontana dalla veste iniziale di una “rossa“, più cresce la blasfemia, anche quando il lavoro viene eseguito dai più grandi professionisti.

Su questa Ferrari 296 GTB, gli uomini di Novitec si sono concentrati sugli aspetti sensoriali del V6 biturbo e ibrido. Questo non vuol dire che la grinta della splendida berlinetta del “cavallino rampante” non sia cresciuta: tutt’altro. Sono, però, le vibrazioni delle corde emotive ad essere diventate ancora più intense. Il sound, infatti, è da cardiopalma: roba da Formula 1. Le auto elettriche sembrano delle lavatrici al confronto.

Il tuner tedesco ha fatto un lavoro di qualità sul sistema di scarico, per godere appieno delle musicalità meccaniche del modello, liberandole come decibel rispetto alla versione standard, che deve a contemperare più esigenze, comprese quelle del comfort acustico e delle norme sull’omologazione globale. Non si hanno notizie sugli interventi eseguiti in questo tuning, ma lo scopo del post non è quello di sciorinare dati e caratteristiche, oltre il minimo sindacale.

Qui tutto è focalizzato sul godimento sensoriale. Il video non ha altro spirito che questo. Per goderlo senza fattori di disturbo, meglio chiudersi in camera, accendere le casse, fare un respiro profondo e dare il via alle immagini. Mi raccomando: non mettete troppo alto il volume: rischiereste di trovarsi sotto casa una pattuglia della polizia. Anche perché la tentazione di rivedere il video diverse volte è una prospettiva concreta. Buona visione!

Il video della Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano con tuning di Novitec