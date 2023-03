Fiat: una delle due nuove auto sarà svelata a luglio?

Fiat nel 2023 svelerà due nuove auto. La notizia è stata ufficialmente confermata nei mesi scorsi dal numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares e confermata dai vertici della principale casa automobilistica italiana. Le due auto che saranno svelate sono le nuove Fiat 600 e Topolino. Al momento non è chiaro quando queste due auto saranno presentate ufficialmente e quale delle due sarà rivelata per prima.

Luglio potrebbe essere il mese giusto per un debutto in casa Fiat?

Secondo il sito Passione auto Italiane, potrebbe essere luglio il mese giusto per conoscere almeno una se non addirittura entrambe queste vetture. In particolare viene indicato il 4 luglio come possibile data di presentazione di una di queste novità. Del resto il 4 luglio è una data molto importante per Fiat. Proprio quel giorno infatti si festeggia il lancio della nuova 500 che proprio in quel giorno nel 2007 fece il suo ritorno sul mercato.

Sebbene nessuna di queste due auto sia collegata al mondo della 500 comunque la data potrebbe essere utilizzata ugualmente per mostrare o quanto meno anticipare una delle due auto. Ricordiamo che la nuova Fiat 600 sarà un SUV compatto lungo meno di 4,1 m che sarà prodotto su piattaforma CMP a Tychy in Polonia insieme a Jeep Avenger. Di questa auto di recente sono state mostrate alcune foto spia del prototipo camuffato che mostra un modello che nello stile ricorda in parte la vecchia 500X in parte la nuova 500.

Per quanto riguarda invece la nuova Fiat Topolino, l’auto dovrebbe tornare nelle vesti di microcar elettrica che potrà essere guidata dai 14 anni in su sulla base della Citroen Ami. Il luogo di produzione di questo modello sarà lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco dove viene assemblata anche la Citroen Ami. Vedremo dunque quale di queste due auto sarà presentata per prima e se davvero sarà luglio il mese giusto per almeno uno di questi due debutti previsti per la casa italiana nel 2023.