Nuova Fiat 600: ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora sul SUV compatto

Nuova Fiat 600 è una delle auto di cui si parla di più in questo momento nel mondo dei motori. Il suo debutto infatti dovrebbe ormai essere imminente. Non c’è ancora una data precisa per quanto riguarda il suo lancio ma sappiamo con certezza che questa auto sarà presentata entro la fine del 2023. Molto probabilmente per la sua presentazione ufficiale bisognerà aspettare ancora qualche mese.

Tutto pronto per il debutto della nuova Fiat 600 che potrebbe avvenire tra pochi mesi: ecco tutto quello che sappiamo sul SUV

Nuova Fiat 600 è stata avvistata in strada un paio di volte in versione prototipo camuffato. Tanto è bastato per ipotizzare quello che sarà il suo design definitivo. L’auto sarà una sorta di mix tra una nuova 500 e una Fiat 500X. Ricordiamo che questa auto nascerà sulla stessa piattaforma di Jeep Avenger e cioè la CMP e avrà una versione Mild Hybrid e una elettrica al 100 per cento. Ovviamente non possiamo escludere che vi siano anche altre versioni.

Per quanto riguarda la nuova Fiat 600 elettrica, questa dovrebbe avere lo stesso motore della Jeep Avenger con 156 cavalli e circa 400 km di autonomia. Ricordiamo che il nome di nuova 600 non è stato ancora confermato ufficialmente anche se da più fonti pare proprio che sarà questo alla fine il nome scelto per questo modello con il quale Fiat vuole creare una sorta di collegamento tra passato e futuro. Questa auto sarà molto importante nei prossimi anni per il marchio italiano di Stellantis che potrebbe conquistare preziose quote di mercato inserendosi in un segmento tra quelli che vanno per la maggiore. Insieme alla nuova Fiat Panda dunque potrebbe avere un ruolo centrale nella futura gamma della principale casa automobilistica italiana.

La nuova Fiat 600 potrebbe in breve tempo diventare uno dei modelli più popolari del suo segmento grazie ad un rapporto qualità prezzo che avrà pochi rivali nella sua categoria. Si vocifera che la versione entry level possa avere un prezzo di partenza intorno ai 20 mila euro. La produzione in Polonia del nuovo SUV compatto di Fiat dovrebbe partire in autunno e anche le prenotazioni per l’auto dovrebbe essere avviate entro fine anno. Già nel corso delle prossime settimane a proposito di questo veicolo potrebbero giungere preziose informazioni relative alle sue caratteristiche e al suo design.