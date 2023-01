Fiat 500 Elettrica si aggiudica due importanti nuovi riconoscimenti

La nuova Fiat 500 Elettrica ha mantenuto il titolo di Best Small Electric Car for the City e Best Convertible for Value ai What Car? Awards 2023, ottenendo ulteriore riconoscimento da parte degli esperti del settore e collezionando 37 premi in totale, diventando così la Fiat più premiata di sempre.

I giudici hanno elogiato la nuova 500 Elettrica per le sue capacità di guida e il suo design iconico. Un successo avvalorato dai brillanti risultati di vendita. Infatti, dal suo lancio nel 2020, la city car a zero emissioni è stata scelta da quasi 120.000 clienti in tutto il mondo.

Fiat 500 Elettrica

Fiat 500 Elettrica: la city car è stata premiata ai What Car? Awards 2023

Nel 2022, è stata il veicolo elettrico più venduto in Italia e si è posizionata sul podio in Spagna e in Germania. In aggiunta, sempre lo scorso anno, la Fiat 500 Elettrica è stata il terzo EV più venduto nei 10 maggiori mercati europei e il BEV di Stellantis più immatricolato in Europa.

Progettata e costruita a Torino, la nuova 500 Elettrica è simbolo della creatività italiana e sta conquistando gli appassionati del made in Italy in tutto il mondo. Viene attualmente venduta in 38 paesi di quattro diverse aree geografiche: dall’Europa all’America Latina, dal Medio Oriente al Giappone.

Rappresenta la punta di diamante della strategia di elettrificazione di Fiat e presto approderà negli Stati Uniti, proseguendo il suo cammino globale al di fuori del Vecchio Continente.

La nuova Fiat 500 Elettrica è un’auto completamente elettrica che propone un’autonomia di circa 320 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica e può essere ricaricata in meno di 5 ore con una wallbox da 7,4 kW.

La potenza massima del motore elettrico è di 87 CV mentre il suo peso è di 1365 kg. La city car a zero emissioni offre anche una serie di funzionalità avanzate come il sistema di navigazione connesso, il climatizzatore automatico e il sistema di frenata rigenerativa. Inoltre, è dotata di un display da 7 pollici che mostra informazioni sulla batteria, sull’autonomia e sui dati di guida.

In particolare, il sistema di frenata rigenerativa consente di recuperare energia cinetica durante la frenata e di utilizzarla per ricaricare la batteria. Inoltre, abbiamo un sistema di guida assistita che include funzioni come il cruise control adattivo e l’avviso di cambio di corsia.

Fiat 500 Elettrica

La Fiat 500 Elettrica è anche dotata di un sistema di sicurezza avanzato che include l’avviso di collisione frontale e il riconoscimento dei segnali stradali. Il design è stato rivisitato rispetto alla versione a benzina per enfatizzare la sua natura completamente elettrica. Ha una nuova mascherina frontale, una griglia anteriore più grande e dei cerchi in lega di dimensioni maggiori.

Viene proposta sul mercato in diverse configurazioni di colore e in più allestimenti per accontentare gli utenti.