Jeep Avenger: sabato e domenica ci sono le Porte Aperte presso le concessionarie

Per assecondare l’interesse degli automobilisti italiani verso la gamma di SUV Jeep e verso la nuova Jeep Avenger, il B-SUV compatto che si è recentemente aggiudicato il prestigioso titolo di Auto dell’Anno 2023, tutti gli showroom Jeep in Italia aprono le porte nelle giornate di sabato e domenica.

Riflettori puntati sull’Avenger, dunque, ma sarà anche l’occasione per conoscere più da vicino la gamma di SUV 4xe ibrida plug-in, la più venduta in Italia nel mercato LEV (Low Emission Vehicle) nel 2021, nel 2022 e nei primi due mesi del 2023, oltre che Renegade e Compass e-Hybrid, che offrono ai clienti un nuovo accesso alla gamma elettrificata della casa automobilistica americana.

Jeep Avenger interni

Jeep Avenger: questo weekend è possibile vedere da vicino il nuovo SUV

La Jeep Avenger, il primo Sport Utility Vehicle completamente elettrico disponibile nel mercato italiano anche con motore termico. Rappresenta la punta di diamante di una line-up di veicoli performanti e full electric, con dimensioni concepite per il mercato europeo, e rappresenta un elemento chiave della strategia globale di elettrificazione del marchio, che punta a diventare il leader mondiale dei SUV a emissioni zero.

Progettata e costruita come una Jeep fin dal primo giorno, la nuova Avenger racchiude il DNA del brand in un modello compatto con una commistione unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia.

Offre eccellenti prestazioni, innovativa tecnologia e connettività intuitiva, con un’autonomia elettrica fino a 400 km nel ciclo WLTP e oltre 550 km in città, nel caso della variante EV. La modalità di ricarica semplice e veloce garantisce 30 km di autonomia in soli 3 minuti di ricarica.

In Italia, per assecondare le esigenze di ogni tipo cliente, l’Avenger è disponibile con motore a benzina da 1.2 litri, capace di sviluppare una potenza massima di 100 CV a 5500 giri e una coppia di 205 Nm a 1750 g/min. Questo propulsore garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e un livello di emissioni di CO2 inferiore ai 130 g/km.

Divertente ed emozionante da guidare, questo nuovo SUV si rivolge a persone attive che cercano un veicolo dalle dimensioni compatte e dalle caratteristiche tecnologiche all’avanguardia. Ad esempio, è la prima vettura del brand di Stellantis a trazione anteriore e dotata di serie delle funzioni Selec-Terrain e Hill Descent Control che, insieme all’altezza da terra di 200 mm, all’angolo di attacco di 20° e all’angolo di uscita di 32°, la rendono un veicolo con potenzialità off-road inaspettate per questo segmento.

Inoltre, l’altezza da terra e gli angoli tecnici offrono un’esperienza di guida sicura in città e garantiscono la massima protezione in tutte le condizioni atmosferiche e su tutti i fondi stradali.

La nuova Jeep Avenger è disponibile in promozione fino al 31 marzo 2023 a 249 euro al mese per la versione full electric e 199 euro per quella con motore endotermico a benzina. Le rate includono due anni di manutenzione programmata presso i centri di assistenza Jeep autorizzati. La manutenzione è parte dell’esclusivo programma Jeep Wave, un programma fedeltà premium a cui si accede acquistando un SUV che comprende anche un customer care dedicato.