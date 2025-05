Nuova Jeep Grand Cherokee: Stellantis mostra le prime due immagini prima del debutto

Il prossimo capitolo della storia del SUV full-size più venduto d’America inizia oggi, con il rilascio da parte del marchio Jeep delle prime immagini ufficiali della nuova Jeep Grand Cherokee 2026. Nell’ambito dei test di convalida finali, gli ingegneri Jeep stanno rimuovendo le mimetiche e perfezionando il gruppo propulsore, la tecnologia intuitiva, le avanzate funzionalità di sicurezza e le capacità di guida in tutte le condizioni atmosferiche ai vertici della categoria della Grand Cherokee 2026.

La nuova Jeep Grand Cherokee promette di combinare l’eredità iconica del marchio con le più moderne tecnologie e soluzioni di mobilità

Considerato il SUV più premiato di tutti i tempi e una colonna portante del marchio Jeep da oltre tre decenni, la nuova Jeep Grand Cherokee modello 2026 si appresta a proseguire la sua lunga tradizione di eccellenza. La produzione continuerà a essere effettuata nello storico impianto di assemblaggio di Detroit, Michigan, confermando il forte legame tra il marchio e le sue radici americane. Ripensato per accompagnare i clienti in ogni fase della loro vita, il Grand Cherokee 2026 è stato progettato per offrire versatilità e comfort sia alle giovani famiglie in crescita che ai genitori che si avviano verso una nuova fase della loro esistenza, dopo che i figli hanno lasciato casa.

La nuova Jeep Grand Cherokee sarà composta da più configurazioni per adattarsi alle diverse esigenze: sarà disponibile sia nella classica versione a due file di sedili, sia nella più spaziosa variante a tre file, ideale per chi necessita di maggiore capienza. Inoltre, sarà proposta anche l’efficiente motorizzazione ibrida plug-in 4xe, già affermatasi come una delle tre PHEV più vendute negli Stati Uniti, apprezzata per le sue prestazioni sostenibili e la sua capacità off-road tipica di Jeep.

La nuova Jeep Grand Cherokee promette di combinare l’eredità iconica del marchio con le più moderne tecnologie e soluzioni di mobilità, mantenendo intatto il suo spirito avventuroso. Restate aggiornati: l’arrivo ufficiale della nuova generazione dell’iconico SUV è previsto più avanti nel corso dell’anno, con nuove informazioni e dettagli che verranno svelati prossimamente.