Jeep Cherokee 2026, tutto quello che sappiamo sul prossimo SUV ibrido

La sesta generazione della Jeep Cherokee, internamente denominata “KM”, si appresta a debuttare con un’identità completamente rinnovata. Il SUV di segmento D si basa su una versione modificata della piattaforma STLA Large, la stessa utilizzata da modelli come Wagoneer S, Recon e dalla nuova Dodge Charger.

A differenza di questi, però, la Cherokee 2026 adotta una variante trasversale dell’architettura, perfettamente in linea con la sua trazione anteriore, tratto distintivo anche del modello uscente. Addio ai motori tradizionali come il V6 Pentastar da 3.2 litri, il quattro cilindri Tigershark 2.4 e l’Hurricane 2.0 turbo. La nuova Cherokee, infatti, accoglie un motore turbo benzina 1.6 litri a quattro cilindri, accoppiato a una trasmissione ibrida a tre rapporti, che sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Dundee. Il propulsore, derivato dalla tecnologia EP6 già impiegata su diversi modelli Peugeot e Citroën, è pensato per garantire efficienza energetica e performance brillanti grazie al supporto dell’ibridazione.

Secondo Antonio Filosa, ex numero uno di Jeep e oggi COO di Stellantis per le Americhe, la Cherokee si posizionerà esattamente tra Compass e Grand Cherokee, colmando un vuoto nel portafoglio del marchio.

Le recenti foto trapelate suggeriscono una forte ispirazione stilistica a entrambi i modelli, con una mascherina frontale molto simile a quella della Grand Cherokee e dettagli presi dalla Compass, ma reinterpretati con elementi inediti.

Dal punto di vista tecnico, la Cherokee 2026 sarà dotata di sospensioni posteriori indipendenti, trazione integrale e impianto di scarico singolo posizionato lateralmente. Gli interni mostrano un design moderno con sistema Uconnect 5, schermo touchscreen centrale, comandi clima soft-touch e un cruscotto digitale affiancato da un volante a fondo piatto. L’esperienza a bordo sarà arricchita nei livelli di allestimento più avanzati, con possibilità di display lato passeggero e finiture di pregio.

Il lancio prevede versioni Sport, Latitude e Limited, mentre per il 2027 è attesa una versione off-road, probabilmente battezzata Trailhawk. La nuova Jeep Cherokee si candida così a diventare un punto di riferimento tra i SUV ibridi di medie dimensioni.