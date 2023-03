Ferrari SF90 VS: la super car sorpresa in un video

Ferrari SF90 VS è la versione più estrema della gamma di Ferrari SF90 Stradale che dovrebbe debuttare intorno alla metà del 2023. VS sta per Versione Speciale e l’auto dunque dovrebbe avere nella gamma di SF90 una posizione simile a quella della Ferrari 812 Competizione nella gamma di 812. Il video spia fuori dall’Italia realizzato dallo YouTuber Varryx e pubblicato venerdì sul suo canale ufficiale mostra una SF90 completamente mimetizzata con aggiornamenti aerodinamici unici, tra cui nuovi elementi del paraurti anteriore e posteriore, insieme a un’enorme ala posteriore fissa.

Un video pubblicato su Youtube mostra quello che sembra essere la nuova Ferrari SF90 VS

Anche se non abbiamo alcuna visuale del vano motore, i suoni di scarico provenienti dal prototipo fanno pensare che si tratti proprio di questa Ferrari SF90 VS potenziata che utilizzerà una versione del V-8 biturbo da 4,0 litri dell’auto esistente. La SF90 Stradale standard utilizza un sistema ibrido con tre motori, due anteriori e uno posteriore, anche se non è chiaro se anche questo mulo di prova sia un ibrido.

Giovedì la Ferrari ha pubblicato un teaser su Instagram che mostra il volante di un veicolo in arrivo che sarà rivelato il 16 marzo. È del tutto possibile che questa nuova variante della SF90 Stradale possa essere l’auto che la casa automobilistica intende mostrare, anche se le voci suggeriscono che potrebbe anche essere una anticipazione della prossima Ferrari Roma cabrio. Non ci resta che attendere la prossima settimana per saperlo con certezza. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito.