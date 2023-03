Ferrari SF90 Stradale: ecco il nuovo ‘softkit’ sviluppato da Mansory

Oltre al pacchetto F9XX, Mansory presenta un’opzione di miglioramento per la Ferrari SF90 Stradale, caratterizzata da interventi più discreti. Chiamato Softkit, è adatto sia per la Stradale che per la Spider e prevede aggiornamenti nella parte anteriore, come un paraurti e uno splitter rielaborati e più evidenti.

Ulteriori interventi all’avantreno includono ampi flic sulle estremità dello splitter, un paio di piccole alette su entrambi i lati e alcuni elementi in fibra di carbonio a vista sul cofano. Lateralmente si notano cerchi identici a quelli impiegati nel pacchetto F9XX, che celano pinze freno di colore giallo.

Ferrari SF90 Stradale by Mansory interni

Ferrari SF90 Stradale: Mansory cambia il look della supercar e aumenta le sue prestazioni

Le larghe minigonne laterali contribuiscono a conferire un aspetto più aggressivo alla SF90 Stradale, così come le nuove prese d’aria laterali in fibra di carbonio. Sul retro troviamo un inedito alettone, un nuovo cofano motore e un diffusore rinnovato con ampie alette verticali e dettagli gialli.

L’interno della supercar ibrida plug-in è impreziosito da rivestimenti in pelle gialla su sedili, pannelli delle portiere, parte inferiore del cruscotto e volante. Non mancano elementi in fibra di carbonio e due nuove palette posizionate dietro al volante.

Il Mansory Softkit per la Ferrari SF90 Stradale comprende gli stessi aggiornamenti presenti sulla F9XX. Ciò implica che il motore V8 biturbo da 4 litri raggiunge una potenza di 980 CV e una coppia massima di 980 Nm.

Unito ai tre propulsori elettrici di serie, il veicolo ora eroga 1100 CV e 980 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,4 secondi mentre la velocità massima raggiunta è di 355 km/h.

L’attenzione al dettaglio e la qualità dei materiali utilizzati nel pacchetto Softkit di Mansory rendono la vettura del cavallino rampante ancora più esclusiva ed elegante, offrendo un’alternativa più raffinata rispetto all’estetica più estrema del kit F9XX.

Con queste modifiche, Mansory dimostra ancora una volta la propria capacità di personalizzare e migliorare le prestazioni delle supercar più prestigiose, soddisfacendo le richieste di una clientela esigente e alla ricerca di un tocco distintivo e unico per il proprio bolide.

È la prima vettura ibrida plug-in del marchio

Ricordiamo che la Ferrari SF90 Stradale è stata presentata nel 2019. Si posiziona al vertice della gamma di Ferrari in termini di prestazioni e tecnologia, rappresentando un punto di svolta per il marchio in quanto è la prima Ferrari ibrida plug-in di serie.

Combina un motore V8 biturbo da 4 litri con tre powertrain elettrici. Il V8 produce 780 CV mentre i motori elettrici aggiungono altri 220 CV, per un totale di ben 1000 CV. Questa potenza combinata consente alla vettura di raggiungere una velocità massima di oltre 340 km/h e di passare da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi.

Il sistema ibrido della SF90 Stradale è stato progettato per offrire una perfetta integrazione tra motore termico ed elettrico, garantendo prestazioni eccezionali e una maggiore efficienza energetica. Può essere guidata anche in modalità 100% elettrica per una distanza di circa 25 km con una singola ricarica, rendendola adatta all’utilizzo quotidiano in città.

Dal punto di vista del design, la Ferrari SF90 Stradale si caratterizza per linee aggressive e aerodinamiche, con un abitacolo posto in posizione centrale e un corpo vettura estremamente basso e largo.

Infine, l’interno è altrettanto impressionante, con un’ampia gamma di materiali di alta qualità e un cruscotto digitale da 16 pollici che offre al conducente tutte le informazioni necessarie.