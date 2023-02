Dodge Last Call: una serie di teaser accompagnerà l’ultimo modello

Dodge sta pubblicando una serie di suggerimenti e indizi mentre prepara la presentazione del settimo e ultimo modello in edizione speciale della gamma Last Call 2023, annunciando che lancerà dei teaser nei prossimi giorni per alimentare l’attesa per l’ultima Dodge special edition.

Oltre alla grafica animata rilasciata nelle scorse ore, la casa automobilistica americana pubblicherà un nuovo video teaser per quattro settimane consecutive a partire dal 22 febbraio, portando al debutto mondiale l’ultima Dodge Last Call in occasione del festival Dodge Last Call Powered by Roadkill Nights Vegas, in programma per il 20 marzo 2023 presso The Strip al Las Vegas Motor Speedway.

Dodge: l’ultima Last Call sarà presentata il mese prossimo

Ogni teaser settimanale conterrà indizi sull’identità e sul DNA prestazionale dell’ultima muscle car della serie Last Call. Il Dodge Last Call Powered by Roadkill Nights Vegas non solo rivelerà il nuovo modello, ma metterà in luce anche il futuro elettrificato del marchio di Stellantis con la presenza della Dodge Charger Daytona SRT Concept, anch’esso in mostra a Las Vegas.

Gli appassionati possono acquistare i biglietti d’ingresso e visualizzare le informazioni sull’evento un link apposito. La presentazione live potrà essere seguita su DodgeGarage.com, sul canale YouTube di Dodge e sul canale YouTube di MotorTrend, nonché su MT+.

Le attività dell’evento includeranno le drag race Small Tire e Big Tire su The Strip al Las Vegas Motor Speedway, Dodge Thrill Rides e simulatori, uno show automobilistico e aree per sponsor/venditori, un concerto post-evento/afterglow e altro ancora.

Come per i precedenti eventi Roadkill Nights, il festival Roadkill Nights Vegas sarà ricco di apparizioni di persone famose, evidenziate da una performance speciale della superstar vincitrice del Grammy Diplo.

Le Charger e Challenger Hemi salutano il mercato in modo speciale

La settima e ultima Dodge Last Call 2023 commemora le Dodge Challenger e Charger, che giungeranno al termine nelle loro attuali forme con motore Hemi a fine 2023. Sei modelli Last Call sono già stati introdotti: la Challenger Shakedown, la Charger Super Bee, le Challenger e Charger Scat Pack Swinger, la Charger King Daytona e la Challenger Black Ghost.

Oltre a questi, la casa americana celebra anche la sua gamma 2023 riportando tre amati colori esterni storici: B5 Blue, Plum Crazy Purple e Sublime Green, oltre al popolare colore moderno Destroyer Grey.

Le Dodge Charger e Challenger R/T 2023 presenteranno anche il nuovo badge 345 sul parafango come richiamo al motore Hemi 345ci sotto il cofano mentre tutte le Charger e Challenger model year 2023 porteranno la speciale placchetta Last Call commemorativa sotto il cofano.

Dodge ha anche lanciato un nuovo strumento online chiamato Horsepower Locator per aiutare i membri del Brotherhood of Muscle a creare la muscle car Last Call preferita. Il tool, così come le informazioni sul piano Never Lift di 24 mesi, sono disponibili su DodgeGarage.com.