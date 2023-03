Ferrari hypercar: la nuova “rossa” estrema torna in strada | Video

Altra uscita su strada per la nuova hypercar Ferrari destinata a prendere il posto de LaFerrari, dando continuità a quella stirpe nobile aperta dalla GTO del 1984 e composta anche da F40, F50 ed Enzo. Quest’auto sportiva sarà una vetrina tecnologica e prestazionale della casa di Maranello. Al momento l’unico dato ufficiale che si conosce è la sigla di progetto, F250, ma il nome definitivo sarà completamente diverso. Nessun dubbio sulla natura ibrida del propulsore: basta guardare i segnali di avvertimento elettrici su tutto il corpo vettura per averne conferma.

La nuova hypercar Ferrari è una delle “rosse” più attese. Non ci vuole molto a capire che entrerà nella leggenda, dalla porta principale. Per conoscerla basterà ancora un po’ di pazienza: il debutto potrebbe avvenire entro fine anno. Gli appassionati sono pronti a sognare. Qualcuno avrà pure la fortuna di portare a casa un esemplare di questa tiratura limitata dal prezzo milionario. Beato lui. Nel video più recente pubblicato da Varryx su YouTube possiamo rivederla in azione, in mezzo alle altre auto. Questo consente di farsi un’idea più precisa sulle sue dimensioni e sull’approccio volumetrico seguito, anche se le linee finali del modello sono nascoste sotto una pesante camuffatura. L’impressione è quella di trovarsi al cospetto di un prototipo scappato dall’universo endurance.

In questo muletto, la nuova hypercar Ferrari è dotata di un vistoso alettone posteriore. Se mai dovesse esserci anche sul modello definitivo, dovrebbe trattarsi di un’appendice attiva, per le ragioni che abbiamo specificato nel precedente post. La speranza è che l’unità termica sia a 12 cilindri. Sul piano sonoro c’è la piena compatibilità, ma al momento non si hanno notizie ufficiali in tal senso. Attualmente l’auto è in fase di verifica. Completamente nuovo sarà il suo telaio, che garantirà rigidezza strutturale e leggerezza. La potenza complessiva dovrebbe superare abbondantemente i 1000 cavalli, per scrivere i nuovi riferimenti prestazionali della specie. L’hypercar sarà molto più veloce delle “rosse” che l’hanno preceduta e sulla pista di Fiorano lascerà poco margine di vantaggio alla 333 SP che, però, è un prototipo pensato espressamente per le gare. Non vediamo l’ora di vedere questa “belva” nella sua veste definitiva e di conoscere le sue caratteristiche tecniche.