Nuova Fiat 500X: ecco come cambierà il crossover

Il 2025 dovrebbe essere l’anno in cui assisteremo al debutto della nuova Fiat 500X. L’auto cambierà molto rispetto al modello attuale. Intanto ci sarà sicuramente un cambio di stabilimento. Infatti il crossover di Fiat lascerà Melfi e molto probabilmente approderà in Turchia, probabilmente negli stabilimenti Tofas a Bursa. Inoltre l’auto per differenziarsi maggiormente dal B-SUV che sarà lanciato all’inizio del prossimo anno aumenterà di dimensioni utilizzando la nuova piattaforma STLA medium di Stellantis.

Ecco come cambierà la nuova Fiat 500X futura generazione del celebre crossover

La vettura dovrebbe raggiungere una lunghezza di poco superiore ai 440 cm. Altro cambiamento importante sarà che l’auto arriverà sul mercato anche in versione completamente elettrica. Questa poi successivamente diventerà l’unica disponibile nella gamma del crossover dato che Fiat ha intenzione di puntare sull’elettrico diventando una sorta di Tesla del popolo. Ovviamente saranno previste diversi livelli di potenza e autonomia.

La nuova Fiat 500X potrebbe in un sol colpo sostituire non solo l’attuale 500X ma forse anche la Tipo diventando la nuova top di gamma della casa automobilistica torinese. In proposito non si esclude la possibilità che il modello venga proposto con due diverse varianti di carrozzeria tra cui una più sportiva in stile SUV coupé.

Qui vi proponiamo un render che deriva da un video del designer e artista digitale Theottle pubblicato su YouTube dove viene ipotizzato l’aspetto di questo modello che come anticipato dovrebbe debuttare sul mercato nel 2025 anche se non escludiamo che già entro la fine del 2024 possa essere svelato con le prime immagini. Sicuramente nei prossimi mesi emergeranno nuovi dettagli su questo atteso modello di Fiat. Vedremo dunque cos’altro scopriremo in proposito.

