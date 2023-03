Peugeot 3008 2024: un video spia rivela un nuovo prototipo camuffato

Da un po’ di tempo Peugeot sta lavorando alla nuova generazione del suo Peugeot 3008. Grazie a un video spia pubblicato nelle ultime ore su YouTube da CarSpyMedia, abbiamo la possibilità di vedere un prototipo completamente camuffato durante i test invernali in Scandinavia.

Purtroppo, la pesante mimetizzazione non ci permette di vedere i dettagli del nuovo modello, ma è interessante notare che la parte posteriore del veicolo è stata modificata per evitare di far trapelare le forme finali prima della presentazione ufficiale.

Peugeot 3008 2024 tre quarti posteriore

Peugeot 3008 2024: ecco cosa ha rivelato l’ultimo prototipo camuffato

Verso la fine del video, è possibile inoltre notare un breve confronto tra il nuovo 3008 e la nuova 408. Ad ogni modo, la presentazione ufficiale del Peugeot 3008 2024 è attesa entro la fine di quest’anno, visto che parliamo di un model year 2024.

Non ci resta che aspettare e vedere se emergeranno ulteriori informazioni sulla nuova generazione del SUV nei prossimi giorni.

Ricordiamo che il 3008 è un SUV compatto introdotto per la prima volta nel 2008 sotto forma di crossover, ma è stato riprogettato e rilanciato come SUV nel 2016. È disponibile in diverse versioni, a benzina, diesel o ibrida plug-in.

La versione a benzina vanta un motore PureTech da 1.2 litri con una potenza di 130 CV mentre quella diesel ha un BlueHDi da 1.5 o 2 litri con potenze da 130 a 180 CV. La variante ibrida plug-in ha invece un gruppo propulsore composto da un powertrain a benzina da 1.6 litri e da un motore elettrico, per una potenza combinata di 225 CV.

Il design del Peugeot 3008 è stato premiato in molte occasioni nel corso degli anni. Un esempio è il premio European Car of the Year conquistato nel 2017 e il Best Medium SUV ai Fleet News Awards nel 2020.

Propone fino a 1670 litri di spazio di carico nel vano bagagli

Non mancano una vasta gamma di funzioni tecnologiche, come un sistema di infotainment con display touch da 8 pollici, una telecamera posteriore per la retromarcia, un sistema di navigazione satellitare, vari sistemi di assistenza alla guida e tanto altro ancora.

Propone un design esterno moderno e distintivo, con un frontale in cui spicca il Leone del marchio francese. L’interno è altrettanto impressionante, con una plancia ben progettata e un’esperienza di guida confortevole grazie ai sedili ergonomici e al buon isolamento acustico.

Inoltre, il 3008 offre un’ampia capacità di carico, con uno spazio che va da 591 litri fino a 1670 litri abbattendo i sedili posteriori. Ci sono anche numerose opzioni di personalizzazione disponibili, come ad esempio i cerchi in lega di diversi diametri e finiture, i rivestimenti degli interni e le vernici esterne.

La sicurezza è stata una priorità nella progettazione del SUV da parte della casa automobilistica francese, che dispone di una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, tra cui frenata automatica di emergenza, mantenimento della corsia, rilevamento della stanchezza del conducente e avviso di collisione frontale. Questi sistemi di sicurezza avanzati sono stati riconosciuti anche dall’Euro NCAP con ben cinque stelle.

Il 3008 è stato concepito per offrire un’esperienza di guida confortevole e fluida grazie alla tecnologia avanzata come le sospensioni posteriori multi-link, che assorbono efficacemente le asperità della strada.

Infine, il Peugeot 3008 viene proposto in Italia in vari allestimenti: Active Pack, Allure Pack e GT, con prezzi a partire da 30.270 euro (o 227 euro al mese).