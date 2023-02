Peugeot 3008 e 5008 Hybrid: svelata la nuova tecnologia Hybrid a 48V

Peugeot ha annunciato nelle scorse ore che il nuovo sistema Hybrid, progettato da Stellantis, sarà offerto sui nuovi Peugeot 3008 e 5008, prima di essere esteso ad altri modelli. Il sistema Peugeot 48V Hybrid prevede un motore benzina PureTech di nuova generazione da 136 CV, abbinato a un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione a 6 marce che include un propulsore elettrico.

Con una batteria che si ricarica durante la guida, questa tecnologia fornisce una coppia extra ai bassi regimi e riduce il consumo di carburante fino al 15% (da 126 g di CO2/km su 3008 e da 128 g di CO2/km su 5008). Nella guida urbana, un SUV di segmento C equipaggiato con il sistema Hybrid può quindi operare per più del 50% del tempo in modalità 100% elettrica senza produrre emissioni.

Nuovo Peugeot 5008 Hybrid

Peugeot 3008 e 5008 Hybrid: i due SUV francesi si aggiornano con una nuova tecnologia

Il conducente viene informato del funzionamento del sistema ibrido tramite il Peugeot i-Cockpit e le diverse modalità possono essere attivate automaticamente. Nella guida di tutti i giorni, i motori a combustione ed elettrici lavorano insieme o separatamente per ottimizzare il consumo di energia.

Durante le forti accelerazioni, l’unità elettrica fornisce una coppia aggiuntiva al motore a benzina a bassi regimi. Nella decelerazione, invece, il propulsore endotermico si spegne e quello elettrico diventa un generatore per ricaricare la batteria a 48V.

Il veicolo si guida esclusivamente con il motore elettrico in modalità zero emissioni, in città su brevi distanze e durante le manovre. Rispetto a un motore a benzina non elettrico con caratteristiche simili, il sistema Hybrid offre un risparmio medio di carburante di circa 1 litro/100 km su un SUV di segmento C nel ciclo combinato WLTP.

Questo risparmio si ottiene principalmente in città (-2,5l/100km) e su strada (-0,7l/100km) mentre i consumi in autostrada rimangono invariati. Tali prestazioni si traducono in una riduzione media di 20 g/km delle emissioni di CO2 secondo il ciclo combinato WLTP sui 3008 e 5008.

Possono coprire diversi km senza produrre emissioni

Quando la carica della batteria lo consente, il sistema Hybrid permette di avviare, manovrare (es. parcheggiare) e guidare a bassa velocità nel traffico intenso in modalità full electric. Nella guida urbana, i Peugeot 3008 e 5008 Hybrid possono essere guidate per oltre il 50% del tempo a zero emissioni.

A velocità superiori (fino a 145 km/h), il motore a combustione si arresta quando il guidatore rilascia il pedale dell’acceleratore a velocità costante e quando rallenta. Nel momento in cui al guidatore viene chiesto di prendere il controllo a bassa velocità, il propulsore elettrico fornisce una coppia aggiuntiva con una spinta una tantum che compensa il tempo di risposta del turbo. Ciò eviterà scalate e fornirà maggiore comfort di guida e dinamismo. Quando il guidatore preme a fondo l’acceleratore, il motore elettrico fornisce altri 12 CV circa di potenza.

Tutte le parti che compongono questo nuovo gruppo propulsore si trovano sotto il cofano, ad eccezione della batteria da 48V che è installata sotto il sedile anteriore sinistro dei 3008 e 5008 Hybrid.

La nuova generazione di motori a benzina PureTech appositamente sviluppati per un’integrazione ottimale con l’ibridazione propone tre cilindri, 1199 cm³ di cilindrata, una potenza di 136 CV a 5500 g/min, una coppia massima di 230 Nm a 1750 g/min, un turbocompressore a geometria variabile per migliorare le prestazioni, una catena di distribuzione per bassi costi di manutenzione, un funzionamento a ciclo Miller per una migliore efficienza termica di combustione ed è Euro 6.e.

Il motore Peugeot 48V Hybrid include un nuovo cambio a doppia frizione elettrificato a 6 marce senza interruzione di coppia, appositamente progettato per i sistemi ibridi. La scatola del cambio ospita anche il powertrain elettrico, l’inverter e la centralina elettronica, che ottimizza le dimensioni e il peso del veicolo e garantisce ottime prestazioni di guida.

Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti, integrato nel riduttore, sviluppa una potenza di picco di 28 CV e una coppia di 55 Nm. Consente ai nuovi Peugeot 3008 e 5008 Hybrid di essere guidati al 100% in elettrico per bassi requisiti di coppia e aiuta il motore a combustione a ridurne i consumi.

Durante la decelerazione, il motore funge da generatore per ricaricare la batteria a 48V del sistema ibrido. Fornisce, inoltre, l’avviamento principale del motore a combustione interna. Questo motorino di avviamento alimentato a 48V assicura che il propulsore termico venga riavviato tramite la cinghia aggiuntiva.

La batteria viene fornita con una garanzia di 8 anni/160.000 km

La batteria agli ioni di litio da 48V propone una capacità lorda di 898 Wh e una capacità disponibile di 432 Wh. È progettata per mantenere lo stesso livello di prestazioni per tutta la durata dell’auto e viene fornita con una garanzia di 8 anni/160.000 km.

La batteria da 48V è installata sotto il sedile anteriore sinistro. Questa configurazione offre molti vantaggi rispetto all’installazione sotto al sedile posteriore. Ad esempio, l’intero spazio interno è disponibile, viene mantenuto l’intero volume del bagagliaio, le perdite di energia legate alla lunghezza dei cavi sono ottimizzate e il piacere di guida è preservato grazie alla corretta distribuzione delle masse.

Le Peugeot 3008 e 5008 integrano due reti elettriche. Una rete a bassa tensione a 12V per alimentare l’equipaggiamento della vettura e una rete ad alta tensione a 48V per alimentare il sistema ibrido. L’elettricità è prodotta esclusivamente dal motore elettrico a 48V. Un convertitore di tensione CC viene utilizzato per trasferire l’elettricità prodotta alla rete 12V dell’auto.

Tutti i modelli della casa del Leone con il nuovo motore Hybrid dispongono di un display specifico che mostra la guida 100% elettrica (tachimetro in blu), il flusso di energia nel sistema, il livello di carica della batteria, il suo stato di funzionamento tramite un misuratore di potenza (Charge, Eco e Power) e la percentuale di distanza percorsa in modalità EV in qualsiasi momento o alla fine del viaggio.

Inoltre, questi modelli saranno dotati del sistema AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) che emette un suono all’esterno fino a 30 km/h per avvertire pedoni e ciclisti che il veicolo si sta avvicinando.

Infine, la casa automobilistica francese ha rivelato che questo nuovo motore prende il posto del PureTech 130 EAT8 e sarà presto disponibile su altri modelli della sua gamma, come 208, 2008, 308, 308 SW e 408. I nuovi Peugeot 3008 e 5008 Hybrid saranno prodotti nello stabilimento di Sochaux e saranno venduti in Europa nel corso del secondo trimestre del 2023.