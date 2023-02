Peugeot e-3008 2024: il nuovo SUV elettrico arriverà nei prossimi mesi

La nuova generazione del Peugeot 3008, codice interno P64, sarà svelata entro la fine dell’anno. Dalle foto spia dei prototipi in fase di test alle basse temperature, sembra che la terza generazione abbia una forma simile al SUV coupé Renault Arkana. Inoltre, Peugeot ha in programma di lanciare una versione completamente elettrica chiamata Peugeot e-3008, con tre artigli sotto i gruppi ottici come quelli presenti sulla nuova 508.

L’obiettivo della casa del Leone con il nuovo 3008 è di attrarre nuovi clienti offrendo un design più elegante e slanciato, anche se ciò comporterà una diminuzione della capacità di carico del bagagliaio a causa della carrozzeria fastback. Tuttavia, coloro che necessitano di più spazio potranno optare per il nuovo 5008 (codice interno P74), con cinque o sette posti a sedere, previsto per l’estate 2024.

Peugeot e-3008 2024, il render della tre quarti posteriore

Peugeot e-3008 2024: la terza generazione porterà anche la versione full electric

La terza generazione del SUV avrà anche un nuovo Peugeot i-Cockpit con un unico grande display sul cruscotto e verrà proposta solo con cambio automatico elettrificato. Il Peugeot 3008 2024 offrirà almeno due motorizzazioni: mild hybrid da 1.2 litri con 136 CV e ibrido plug-in da 1.6 litri con 200 CV, entrambi con cambio a doppia frizione di Punch Powertrain.

La grande novità di questa generazione sarà però il Peugeot e-3008, basato sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis. Questo nuovo pianale permette l’installazione di una batteria sotto il pavimento per aumentare lo spazio interno.

Fonti sostengono che l’EV sarà prodotto in Francia e offerto in tre varianti con 156 CV, 200 CV e circa 300 CV (con configurazione dual motor) e un’autonomia massima di 550 km con una sola ricarica. L’uscita del nuovo Peugeot 3008 è prevista per inizio 2024, con la presentazione attesa per quest’estate e l’apertura degli ordini entro la fine dell’anno.

La seconda generazione è stata lanciata nel 2016

Ricordiamo che il Peugeot 3008 è stato introdotto per la prima volta nel 2008 come concept car e poi commercializzato dal 2009 in poi come modello di serie. La seconda generazione è stata lanciata nel 2016 ed è stata completamente ridisegnata per diventare un SUV più elegante e raffinato e un abitacolo di alta qualità con varie tecnologie avanzate.

Il 3008 è disponibile con una gamma di motori a benzina e diesel. Non mancano diverse tecnologie avanzate, tra cui un sistema di infotainment con display touch, retrocamera, cruise control adattivo e un sistema di frenata automatica di emergenza.

Da molti, il Peugeot 3008 è stato elogiato per la sua guida fluida e reattiva grazie alle sospensioni ben bilanciate e alla sua maneggevolezza. Anche l’esperienza di guida è resa più confortevole grazie ai sedili regolabili in altezza e all’inclinazione dello schienale.

Il SUV presenta un’ampia capacità di carico grazie al suo vano bagagli di grandi dimensioni, che può essere ulteriormente ampliato abbattendo i sedili posteriori. Inoltre, l’abitacolo è spazioso e accogliente, con finiture di alta qualità e materiali piacevoli al tatto.

Il modello prevede anche molte opzioni di personalizzazione per gli acquirenti che vogliono aggiungere un tocco personale alla loro auto. Infine, il 3008 è stato concepito per essere facile da usare e da guidare per tutti. Ci sono anche molte opzioni di connettività disponibili, compreso il Bluetooth per il collegamento di smartphone e tablet.