Citroën Xantia festeggia il suo 30° anniversario

Presentata al mondo nel marzo 1993 in occasione del Salone di Ginevra, la Citroën Xantia festeggia quest’anno il suo 30° anniversario e diventa un modello da collezione. Prodotta in 1.326.259 esemplari dal 1993 al 2010 – la maggior parte dei quali nello stabilimento di Rennes-la-Janais, la Xantia è diventata un modello iconico nella gamma della casa automobilistica francese.

Ultimata da Daniel Abramson presso il Centro Stile Citroën sulla base di una proposta di Bertone, ha preso il posto della famosa BX degli anni ‘80. Dinamica, fluida e robusta, questa berlina riprende alcune linee della XM e impone una nuova silhouette nella line-up dell’azienda. Grazie al suo stile unico, è stata eletta Auto più bella dell’anno nel 1993, anno del suo lancio.

Citroën Xantia

Citroën Xantia: il 2023 segna il 30° compleanno per la berlina francese

In nove anni di produzione, la Citroën Xantia ha subito molteplici evoluzioni. Inizialmente era disponibile negli allestimenti SX e VSX, con tre diverse motorizzazioni. Le versioni di alta gamma erano dotate del sistema idropneumatico Hydractive II, un sistema di sospensioni a controllo elettronico che riduceva il rollio e migliorava la tenuta di strada senza compromettere il comfort.

Nel 1994 venne lanciata la versione Activa, che utilizza il sistema Hydractive II completato da due martinetti che limitano il rollio a un valore di 0,5°, portando a 10 il numero di sfere a bordo. Così equipaggiata, la vettura poteva percorrere le curve quasi in piano. Questa tecnologia ha portato allo sviluppo di pneumatici specifici con Michelin.

Nel 1995 è stata lanciata la versione station wagon. Nel 1997, la Xantia è stata sottoposta a un restyling. Infine, nel 1998, ha inaugurato, nel Gruppo PSA, il nuovo motore diesel HDi da 2 litri common rail ad alta pressione.

Comfort, sicurezza, tecnologia e piacere di guida erano le parole chiave di questa nuova vettura, che ha debuttato nel 1993. Il comfort non aveva rivali all’epoca, con imbottiture che sono diventate una vera e propria firma della Citroën Xantia e dei modelli che le sono succeduti.

L’abitacolo presentava uno spazio ben disposto

All’interno, il modello presentava una vera e propria armonia tra i colori e i materiali in uno spazio ben disposto. L’abitacolo era rinforzato e più rigido, con lamiere spesse e pre-rivestite e barre di rinforzo nelle portiere per una maggiore sicurezza a bordo.

In termini di tecnologia, è l’arrivo di Hydractive II – una tecnologia che unisce la potenza dell’idraulica alla velocità dell’elettronica – a simboleggiare la differenza della Xantia. La sospensione idropneumatica tradizionale prevedeva una sfera aggiuntiva per asse, che poteva essere attivata tramite elettrovalvole nel circuito normale con una sfera per ciascun cilindro della sospensione.

In questo modo era possibile definire due stati di morbidezza e smorzamento delle sospensioni: uno morbido e uno sportivo. I sensori permettevano poi alla centralina di scegliere tra le due modalità a seconda della situazione di guida. In entrambi i casi, questa tecnologia consentiva al guidatore e ai passeggeri di viaggiare con grande comfort, ma soprattutto con una maggiore tranquillità.

Le innovazioni e le qualità della Xantia la resero ideale per le pubblicità del brand francese. Un esempio è il famoso spot del 1995 con Carl Lewis, in cui lo sportivo è costretto a farsi monaco a causa di una scommessa. Per lui era impossibile che una vettura potesse mantenere un assetto costante in ogni situazione di carico, ma la Xantia ha fatto proprio questo.

Nel 1999, viene mostrata una pubblicità completamente diversa in cui veniva scoperta una piramide di Citroën Xantia, a dimostrazione dell’eccellente tenuta di strada di quest’ultima.