Citroen leader dell’elettrificazione in Spagna

I veicoli commerciali Citroen stanno sfruttando appieno la forte crescita delle alternative 100% elettriche nel mercato della Spagna. Con una gamma, guidata dalla Citroën ë-Berlingo “Made in Spain”, che ha offerte “emissioni zero” in tutti i suoi modelli, la casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis occupa finora quest’anno la prima posizione in questo mercato elettrico, con 391 immatricolazioni, 598 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2022, e una quota del 23%

Citroen nel 2023 è leader in Spagna nel segmento dei veicoli commerciali elettrici

Nel mercato totale dei veicoli elettrici, Citroen occupa la seconda posizione nelle prime vendite, con una quota di mercato dell’8,8 per cento e 696 immatricolazioni, che rappresentano una crescita del 204 per cento rispetto a gennaio e febbraio dello scorso anno. Con 305 unità immatricolate, la Citroën ë-C4 di Madrid ottiene una penetrazione cumulata del 4,9 per cento e diventa l’auto elettrica “Made in Spain” con le vendite più alte nel nostro Paese. Da parte sua, l’oggetto di mobilità Citroën Ami guida il mercato dei quadricicli elettrici per un altro mese.

Per quanto riguarda il mercato totale (termico + elettrico) tra gennaio e febbraio, Citroën sta guadagnando terreno, raggiungendo 9.330 immatricolazioni di autovetture e veicoli commerciali, il 31% in più rispetto a un anno fa, e il 5,9% di penetrazione. In questo mercato, il modello più venduto del Marchio finora quest’anno, la Citroën C4 “Made in Spain” ha accumulato 2.227 immatricolazioni.

Nella categoria delle berline di segmento D, la Citroën C5 X, recentemente riconosciuta dalla giuria internazionale composta esclusivamente da esperte automobilistiche donne al WWCOTY (Women’s World Car Of The Year), come la migliore auto familiare al mondo per il suo comfort, design audace e interni spaziosi, è anche leader con 258 immatricolazioni accumulate. Ottimo inizio di anno in Spagna per la casa francese di Stellantis.