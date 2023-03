Peugeot: la prima stagione del WEC si terrà a Sebring il 17 marzo

Il 17 marzo prossimo, il team Peugeot TotalEnergies scenderà in pista a Sebring per l’inizio dell’11ª stagione del Campionato del Mondo Endurance (FIA World Endurance Championship – WEC). Questa sarà la prima apparizione in assoluto della Peugeot 9X8 sul suolo americano e sull’iconico circuito.

Grazie all’esperienza acquisita nelle tre gare disputate nel 2022 e agli oltre 10.000 km percorsi durante i test invernali, sono state apportate alcune evoluzioni tecniche alla nuova 9X8 per ottimizzarne l’affidabilità.

Peugeot 9X8

Peugeot: le due 9X8 sono pronte per la loro prima gara endurance

Jean-Marc Finot, Senior VP di Stellantis Motorsport, ha detto che il team ha percorso molti km per migliorare le prestazioni della vettura e validarne l’affidabilità. Sono davvero entusiasti di iniziare questa stagione e la squadra è pronta a lottare. Sono davvero orgogliosi di partecipare a questo campionato e di competere con i grandi costruttori e grandi nomi delle gare di durata.

Questa stagione sarà altamente competitiva, con l’arrivo di alcuni dei maggiori costruttori mondiali nella classe Le Mans Hypercar, con 11 hypercar. L’obiettivo del Team Peugeot TotalEnergies è chiaro: lottare per la vittoria, in ogni gara. Finot ha aggiunto che sanno anche che nulla può essere dato per scontato e che sarà difficile perché non sono gli unici sulla griglia ad avere questo obiettivo.

La prima gara della stagione FIA WEC sarà preceduta dal prologo dell’11 e 12 marzo in Florida. Questi test permetteranno ai piloti e alla squadra di conoscere meglio le specificità del tracciato di Sebring, un circuito che sarà molto impegnativo per le Peugeot 9X8 n°93 e n°94.

Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot Sport, ha affermato che Iniziare la stagione in Florida, subito dopo l’inverno, è una grande opportunità. Questo circuito irregolare è molto impegnativo per le sospensioni e la trasmissione.

Anche se la gara è più breve, correre senza problemi a Sebring è una condizione necessaria per affrontare la 24 Ore di Le Mans. Sanno che non sarà sufficiente perché nulla può sostituire una vera 24 ore, ma sarà comunque positivo.

Per raggiungere i suoi obiettivi e lottare al vertice per tutta la stagione, il team sarà supportato da partner di valore: TotalEnergies, Capgemini, Yahoo, Marelli, Établissement Peugeot Frères, Sparco e Jack and Jones.

I piloti sono Di Resta, Jensen, Vergne, Duval, Menezes e Müller

Gli equipaggi delle due Peugeot 9X8 rimangono invariati con Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Éric Vergne al volante della n°93 e Loïc Duval, Gustavo Menezes e Nico Müller sulla 9X8 n°94. L’appuntamento è per la 1000 miglia di Sebring e per il lancio del programma 2023 del Team Peugeot TotalEnergies e dell’11ª stagione del FIA World Endurance Championship.

Come detto, tra i piloti c’è anche Jean-Éric Vergne, il quale crede che sia fantastico per il WEC avere così tanti costruttori. Genererà molto interesse per questo sport e come piloti si sentono parte di una nuova generazione, di una nuova era.

Il pilota francese pensa che in questa stagione devono porsi degli obiettivi raggiungibili e sarà possibile fissarli solo dopo la prima gara di Sebring. Oggi non possono paragonare la loro squadra agli altri team perché non hanno mai gareggiato contro di loro.

Sarà la prima stagione completa del Campionato Mondiale Endurance per la squadra e dovranno affrontare una concorrenza agguerrita. È importante migliorare e guardare tutti nella stessa direzione.

Devono perfezionarsi gara dopo gara, tenendo conto di tutti i membri della squadra, dei fattori esterni e di tutti i parametri possibili per essere in grado di vincere le gare. Personalmente, Vergne vuole arrivare alla fine della stagione potendosi guardare negli occhi e dire che hanno fatto il massimo.