Pescarolo con una Peugeot 9X8 nel WEC 2024: raggiunto l’accordo

L’iconico team Pescarolo Sport, fondato dall’ex pilota francese Henri Pescarolo, non solo intende correre nella stagione 2024 del WEC, ma ha già stretto un accordo per farlo con le Hypercar del Leone ovvero con le Peugeot 9X8. La struttura francese sarà presente nella classe regina del WEC proprio con la Peugeot 9X8, perlomeno qualora ci sia la concreta disponibilità del corretto budget necessario per allestire una stagione alla conquista del WEC.

Nell’immaginario generale dei tifosi e appassionati del mondo delle competizioni di durata, il nome di Pescarolo ha un posto nel cuore di tanti. È vero che l’attuale Pescarolo Sport, ora di proprietà di Jocelyn Pedrono, ha poco a che fare con l’iconica struttura fondata dal già citato Henri, ma tutto sommato è sempre una grande notizia quando uno dei nomi più iconici della disciplina torna a casa ovvero torna a prendere parte anche alla sempre iconica 24 Ore di Le Mans.

Lo scorso 2 dicembre Pescarolo Sport aveva confermato l’obiettivo di tornare nel WEC e, quindi, alla 24 Ore di Le Mans nel 2024. A quel tempo, la struttura francese aveva già annunciato di avere un accordo con un costruttore di Hypercar che era stato quasi chiuso dopo aver avviato conversazioni con due costruttori coinvolti nel progetto della nuova categoria regina del Mondiale Endurance. Ora, a poco più di due mesi di distanza dall’annuncio, la struttura francese ha confermato le prerogative del suo progetto iniziale in accordo con l’approccio alla Peugeot 9X8 con la quale il Costruttore del Leone si appresta a mettere a punto la sua prima stagione completa nel WEC quest’anno.

Pescarolo Sport ha già confermato l’esistenza di un accordo per gestire nel WEC 2024 la 9X8

Avendo già definito la volontà di prendere parte al WEC nella classe regina della serie, Pescarolo Sport ha confermato la firma di un accordo con Peugeot per competere con la Peugeot 9X8 nel WEC 2024. Al momento, tuttavia, si parla di una condizione dell’accordo che prevede l’utilizzo in pista di una sola Hypercar sebbene qualora si trovassero i finanziamenti necessari per l’inizio della prossima stagione è sul tavolo l’opzione di realizzare un progetto utile a condurre in pista due prototipi. Una questione che rimane quindi in sospeso e che è subordinata al bilancio finanziario del gruppo.

Al momento, nel comunicato di Pescarolo Sport si legge: “Pescarolo Sport continua a sviluppare il suo programma sportivo per il WEC 2024. Dopo l’annuncio del 2 dicembre 2022, Pescarolo Sport continua a lavorare per dare forma al proprio programma sportivo. La struttura ha scelto Peugeot Sport come costruttore per il suo progetto nel WEC e ha avviato importanti trattative con partner di peso per finanziare l’intera stagione”.

Peugeot ha anche confermato il suo programma riservato ai team clienti

Porsche aveva chiesto al resto dei costruttori di LMH e LMDh di aprire la porta alla fornitura dei loro prototipi ai “team clienti” ottenendo una risposta positiva da parte di Peugeot, come testimoniano le parole di un portavoce del marchio: “Pescarolo Sport ci ha contattato qualche mese fa. Dopo diverse discussioni, abbiamo deciso di stabilire un progetto per entrare nel WEC con la Peugeot 9X8. Siamo orgogliosi che Pescarolo Sport abbia scelto la nostra hypercar”.

In ogni caso sembra che il progetto segua tempistiche piuttosto veloci, sia dal punto di vista dei legami con i partner che dal punto di vista dei rapporti all’interno della serie stessa, “quindi siamo pronti a fornire la nostra Peugeot 9X8 e il supporto tecnico necessario per questo progetto. Ci auguriamo che il programma di Pescarolo Sport prenda forma nel migliore dei modi a partire dal 2024”, ha aggiunto il portavoce del costruttore francese dopo la pubblicazione del comunicato di Pescarolo Sport.

Pescarolo Sport aveva gestito, in passato, una Peugeot 908 HDi nel Mondiale Endurance

Pescarolo Sport si basa su un nome iconico, sebbene Henri Pescarolo non è più coinvolto in questo progetto. Il team risiede sotto il comando di Jocelyn Pedrono, con la formazione che vuole costruire questo nuovo programma nel WEC che vuole partire da tre solide fondamenta. Il primo è lo stesso Pedrono quale titolare della formazione, visto che sarà anche sotto la sua diretta gestione. Tuttavia, avrà l’aiuto in questa sezione di Joël Rivière.

Nell’area sportiva compare la figura di Bruce Jouanny. L’ex pilota francese ha già gareggiato con Pescarolo nella 24 Ore di Le Mans. Era il 2009, edizione in cui il team finì in ottava posizione assoluta. In precedenza era stato protagonista alla classicissima de La Sarthe con il progetto proposto da Courage Compétition in LMP1 e con la formazione spagnola Saulnier Racing, in questo caso in LMP2. Ora torna con Pescarolo per affrontare questa nuova sfida con la interessante Peugeot 9X8.