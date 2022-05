Alfa Romeo Tonale è l’auto più bella del Web del 2022

Il primo C-SUV elettrificato di Alfa Romeo, l’Alfa Romeo Tonale, si è aggiudicato la 15ª edizione del premio automobilistico Auto Più Bella del Web promosso da Infomotori.com.

Propone una gamma di motori ibridi, efficienti e capaci di esaltare le prestazioni senza rinunciare all’attenzione verso l’ambiente, l’agilità autentica del Biscione grazie a soluzioni tecniche avanzate e software e creatività che esaltano l’esperienza di guida e proteggono il valore residuo.

Alfa Romeo Tonale: il C-SUV elettrificato è stato premiato dagli italiani

Ma soprattutto lo stile inconfondibilmente Alfa Romeo, che disegna il futuro ispirandosi al prezioso heritage del brand. Tutte queste caratteristiche hanno consentito al Tonale di aggiudicarsi il titolo di Auto Più Bella del Web 2022. Il premio, promosso da Informatori.com, incorona ogni anno, dal 2007, la regina della bellezza in uno scenario sempre molto competitivo, coinvolgendo nelle votazioni oltre 50.000 elettori.

Il secondo SUV del marchio milanese propone design attraente e proiettato al futuro in cui si esaltano i canoni stilistici tipici di Alfa Romeo, ma interpretati in una chiave capace di superare l’attualità per diventare punti fermi nello sviluppo della gamma Alfa Romeo. I cerchi a cinque fori, il cluster del quadro strumenti a cannocchiale, il volante sportivo a tre razze e i fari a sinusoide sono tra le caratteristiche più interessanti proposte dal C-SUV.

Le sue dimensioni compatte racchiudono l’unicità del design italiano e lo stile originale moderno tipicamente di Alfa Romeo. Il Tonale è caratterizzato da stilemi entrati nella storia dell’automobilismo mondiale, come la GT Line che corre dal posteriore fino al proiettore anteriore, evocando le forme della Giulia GT e alternandosi con i volumi pieni ed eleganti che richiamano alcune vetture iconiche come la 8C Competizione.

Sulla parte frontale campeggiano l’imitabile trilobo e il distintivo Scudetto Alfa Romeo, che funge da punto di forza centrale. La sensualità e il dinamismo della vettura si evincono anche dal lunotto posteriore avvolgente.

L’abitacolo è stato sviluppato pensando agli occupanti

L’estetica e i materiali per gli interni sono concepiti pensando al guidatore e ispirati alla storia racing di Alfa Romeo, con tutti i comandi facilmente raggiungibili per un’esperienza di guida sicura e ineguagliabile. Il posto di guida è stato tagliato con un tessuto, con il tunnel diagonale, la plancia leggermente ondulata e gli strumenti orientati verso il conducente.

Tutti i comandi sono a portata di mano, sia quelli fisici che quelli digitali accessibili dal display touch posto della console centrale. La stessa cura viene riservata ai passeggeri che hanno a disposizione uno spazio ideale per viaggiare comodamente.

Nasce così un ambiente disegnato intorno agli occupanti, connotato da una meticolosa cura dei dettagli esposti alla ricerca continua della più elevata qualità. L’ambiente interno dell’Alfa Romeo Tonale suscita emozioni vere, senza dimenticare la dotazione tecnologica di ultima generazione che garantisce un’esperienza connessa e confortevole, mantenendo al contempo un piacere di guida sportiva sempre al vertice.

Infine, il Tonale propone dei gruppi ottici anteriori 3+3 con nuovi fari Full LED Adaptive Matrix che offrono il meglio della tecnologia, garantendo le migliori condizioni di illuminazione e al contempo evoca lo sguardo fiero della SZ Zagato o del concept Proteo, offrendo una frontline unica e immediatamente riconoscibile. L’Alfa Romeo Tonale presenta delle luci posteriori con gli stessi elementi di stile dei fari anteriori e formano una sinusoide che avvolge completamente il lato posteriore, rendendolo una vera e propria firma luminosa unica e distintiva.