Fiat Panda 4X4: il restomod arriva a giugno, le ultime novità

Fiat Panda è una vera icona dell’azienda italiana. Presentata al Salone di Ginevra, il design accattivante firmato Giorgetto Giugiaro ha conquistato migliaia di clienti in tutta Europa. Venduto anche su licenza SEAT, il modello originale torna in vita 43 anni dopo come esclusivo SUV ibrido. Grazie a Inglorious Basterds Cycles che ha deciso di riportare in vita Fiat Panda 4X4 di prima generazione con un restomod, anche se molto più 4×4 e ibrida. A proposito di questo modello nuovi dettagli sono emersi negli scorsi giorni. A cominciare dal debutto che avverrà a giugno con l’auto che costerà 58 mila euro.

Fiat Panda 4X4 Restomod: a giugno il debutto della versione di IBCycles che costerà 58 mila euro e sarà ibrida

Il piccolo modello conserva il suo iconico design urbano e le linee molto squadrate, con fari tondi con tecnologia Full LED integrati in un frontale privo della tradizionale calandra, sostituita da un pannello chiuso, e con una barra tubolare tipica del fuoristrada.

L’intera carrozzeria di questa Fiat Panda 4X4 Restomod è completamente nuova, lavorata a mano, rialzata grazie a una nuova sospensione e grandi pneumatici da fuoristrada con ruote da 15 pollici, un paio di soluzioni con le quali sono stati raggiunti generosi angoli di attacco e partenza di 44,5º e 44,4º , rispettivamente, per affrontare qualsiasi terreno.

All’interno, non è il volante sportivo a tre razze di Sabelt ad attirare maggiormente l’attenzione, ma piuttosto il grande schermo che corre lungo il cruscotto, insieme a un paio di morbidi sedili sportivi rivestiti in pelle.

La Fiat Panda 4X4 Restomod avrà un motore a quattro cilindri da 1,2 litri con potenza massima 75 CV ereditato dal prima generazione. Uno dei famosi FIRE con 8 valvole e iniezione multipoint a cui è stato accoppiato un motore elettrico che funge da generatore, che recupera l’energia cinetica dalla frenata per utilizzarla come motore in fase di accelerazione. Il cambio è manuale a cinque marce e ha differenziali, così come la trazione integrale.