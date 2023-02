Fiat Panda 4X4: prime foto spia del MY23

Come vi abbiamo scritto di recente, a breve si registrerà il ritorno di Fiat Panda 4X4 nella gamma della popolare utilitaria della principale casa automobilistica italiana. La sua produzione infatti è stata fermata temporaneamente lo scorso anno per mancanza di componenti. Inizialmente si era pensato che lo stop sarebbe stato definitivo, ma lo stesso numero uno di Fiat, il CEO Olivier Francois aveva smentito questa possibilità confermando che nel 2023 questa auto sarebbe tornata.

Prime foto spia della nuova Fiat Panda 4X4

Nelle scorse ore alcune foto spia realizzate da Gabetz Spy Unit hanno confermato che Fiat Panda 4X4 tornerà presto, molto probabilmente nella seconda metà del 2023. Le immagini mostrano il prototipo del veicolo in fase di test e confermano una novità molto importante e cioè il cambio di motore. La vettura passerà dal motore bicilindrico TwinAir da 875 cm3 al nuovo e sicuramente più efficiente FireFly in versione Mild Hybrid.

Fiat Panda 4X4 è una delle versioni più amate di Panda come dimostrano i dati di vendita sempre molto positivi. Il suo temporaneo addio infatti aveva destato alcuni malumori tra i fan di Fiat che sicuramente saranno adesso contenti di sapere che questa auto tornerà molto probabilmente in concomitanza con un lieve aggiornamento che la vettura subirà e che la accompagnerà per il resto della sua vita. Ricordiamo infatti che la produzione di questa auto è stata confermata presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano fino alla fine del 2026.

Questo significa che la vettura coabiterà con la nuova Fiat Panda per qualche anno nella gamma della casa automobilistica torinese. Ma del resto le due auto saranno molto diverse tra loro. Infatti la futura generazione, che sarà prodotta forse in Serbia, sarà più grande e con un design completamente diverso. Dunque le due auto saranno perfettamente compatibili tra loro.