Nuova Fiat Panda: sul design potrebbero esserci novità

Nuova Fiat Panda è uno dei modelli più attesi tra quelli che la principale casa automobilistica italiana dovrebbe lanciare nel corso dei prossimi anni. Il suo arrivo dovrebbe avvenire intorno alla metà del 2024 ma in proposito si attendono ancora conferme ufficiali. Non possiamo però escludere che il modello possa essere anticipato da alcune immagini teaser già nel corso del 2023.

Cambio dei design per la nuova Fiat Panda?

A proposito della nuova Fiat Panda, le ultime indiscrezioni relative a questo atteso modello riguardano il suo design. Per un lungo periodo si è detto che questa auto sarebbe stata una sorta di versione di produzione della concept car Fiat Centoventi che la casa italiana aveva mostrato per la prima volta nel corso del Salone dell’auto di Ginevra nel mese di marzo del 2019. Tanto che la maggior parte dei render che provano ad ipotizzare l’aspetto di questo modello si basano proprio su quella vettura che all’epoca fece un certo scalpore in quanto proiettava Fiat nel futuro.

Secondo le ultime indiscrezioni la nuova Fiat Panda però potrebbe assomigliare alla Fiat Centoventi molto meno di quanto si potrebbe pensare. A quanto pare infatti i designer di Fiat avrebbero deciso di optare per un’altra tipologia di auto con forme molto probabilmente meno squadrate della concept. Al momento ovviamente si tratta solo di voci e non sappiamo dunque quanto ci sia di vero. Infatti non ci sono stati avvistamenti di questa auto per il momento che possano confermare o smentire queste ipotesi.

Le idee più chiare sulla nuova Fiat Panda le avremo nella seconda metà dell’anno quando è probabile che qualche informazione in più su questa auto possa arrivare. Ricordiamo che questa vettura è importante in quanto riporta Fiat nel segmento B delle berline da dove la casa torinese manca dal 2018 quando è uscita di scena Fiat Punto. La nuova Panda sarà prodotta in uno degli stabilimenti dell’Est Europa di Stellantis, forse a Kragujevac in Serbia ma anche in questo caso occorre aspettare conferme ufficiali. Questa auto per qualche anno sarà venduta assieme all’attuale Panda che sarà prodotta a Pomigliano fino a fine 2026.