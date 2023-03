Nuova Fiat 600: ancora un’ipotesi dal web

Nuova Fiat 600 è una delle due novità che la principale casa automobilistica rivelerà nel corso del 2023, come ha confermato nei giorni scorsi anche il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares. A proposito di questo modello nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato le prime foto spia del prototipo di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori facendo conquistare a Fiat preziose quote di mercato in uno dei segmenti maggiormente in voga in questo momento nel settore auto in Europa.

Sul web spunta ancora un render ad ipotizzare l’aspetto della nuova Fiat 600

A proposito della nuova Fiat 600, nelle scorse ore un nuovo render è emerso sul web. Si tratta della creazione digitale dell’esperto designer e artista digitale Kleber Silva, il quale ha ipotizzato quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello anche sulla base delle ultime foto spia apparse sul web nei giorni scorsi. Possiamo notare un modello che ricorda da vicino Jeep Avenger. Del resto i due veicoli saranno costruiti nello stesso stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. Inoltre il prototipo avvistato presentava forme squadrate proprio come il nuovo SUV di Jeep.

Nel render che ipotizza la nuova Fiat 600 si notano inoltre alcune somiglianze anche con la nuova Fiat 500 e con la Fiat 500X. Il nuovo modello infatti prenderà il posto del crossover che dal 2025 non sarà più prodotto. Ovviamente non sappiamo esattamente come sarà questa auto ma al suo debutto non dovrebbe ormai mancare molto. Si vocifera che intorno alla metà del 2023 avverrà il debutto di questo veicolo la cui produzione dovrebbe partire entro fine anno.