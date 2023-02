Fiat 500X: produzione estesa fino a fine 2025?

La produzione di Fiat 500X che inizialmente sembrava dovesse cessare nel 2024 dovrebbe essere estesa fino a fine 2025 inizi 2026 presso lo stabilimento Stellantis si Melfi. Questo emerge secondo le ultime indiscrezioni trapelate dal sito Passione Auto Italiane. A quanto pare dunque il modello continuerà ad essere prodotto fino all’arrivo del futuro Lancia crossover che proprio quell’anno farà il suo debutto.

Secondo indiscrezioni Fiat 500X potrebbe continuare ad essere prodotta a Melfi per tutto il 2024 e il 2025

Questo significa che per qualche tempo Fiat 500X convivrà nella gamma della principale casa automobilistica italiana con la nuova Fiat 600. Il SUV compatto farà il suo debutto agli inizi della prossima primavera con l’avvio della produzione che dovrebbe avvenire in estate mentre la commercializzazione potrebbe partire nel corso del prossimo autunno.

Questa auto nascerà su piattaforma CMP e avrà una versione Mild Hybrid e una elettrica al 100 per cento. Rispetto alla Fiat 500X sarà ancora più compatta. La lunghezza dovrebbe essere intorno ai 4,1 m. Lo stile ricorderà in parte quello della 500X ed in parte quello della nuova 500 elettrica. Nel 2024 poi dovrebbe arrivare anche una versione Abarth da 240 cavalli.

Tornando alla Fiat 500X dunque una nuova generazione non ci sarà ma in futuro un altro SUV dovrebbe caratterizzare la gamma di Fiat. Questo modello che secondo alcuni si potrebbe chiamare, nuova Fiat Multipla, dovrebbe essere la nuova top di gamma della casa torinese sostituendo anche la Fiat Tipo. La sua produzione potrebbe avvenire in Turchia e l’auto dovrebbe avere come sua gemella la nuova Citroen C5 Aircross. Quanto alla 500X non è chiaro se da qui alla fine della sua carriera ci saranno ulteriori aggiornamenti. Sembra probabile che la sua gamma sarà ridotta man mano che ci avvicineremo alla sua fine. Vedremo dunque che novità emergeranno.