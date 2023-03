Alfa Romeo raddoppia le vendite in Spagna ed entra nella top 10 del mercato premium

In un mercato delle autovetture premium che in Spagna ha registrato finora quest’anno una forte crescita del 26 per cento, Alfa Romeo ha quadruplicato questo tasso con un aumento del 109 per cento delle sue immatricolazioni a gennaio e febbraio, chiudendo il primo bimestre dell’anno con 414 unità, rispetto alle 198 registrate nello stesso periodo del 2022.

Alfa Romeo aumenta le proprie immatricolazioni fino a più del doppio rispetto a gennaio e febbraio dello scorso anno

Questi dati collocano Alfa Romeo nella Top 10 del mercato delle autovetture premium in Spagna e fanno dell’azienda italiana il marchio multi-energetico premium che ha registrato la crescita più elevata finora nel 2023. Per quanto riguarda i singoli modelli, Alfa Romeo Tonale, con 283 immatricolazioni accumulate, è diventata il modello più venduto del marchio. Spicca l’elevata presenza delle sue versioni elettrificate: le versioni ibride plug-in rappresentano il 31,2 per cento del suo mix a febbraio.

“Alfa Romeo ha iniziato il 2023 con il piede giusto e con ambizione. È riuscita a raddoppiare le sue immatricolazioni in Spagna, ottenendo, con il 109 per cento, la crescita più alta in un marchio multi-energy premium. La Nuova Tonale sta dimostrando le sue grandi potenzialità con un peso importante delle sue versioni elettrificate. Questo inizio anno ci rende ottimisti in un anno in cui assisteremo al rinnovo delle gamme di Stelvio e Giulia e al lancio di una nuova customer experience”, afferma Borja Sekulits, Direttore dello Stellantis Premium Cluster per Spagna e Portogallo. Insomma sicuramente un ottimo inizio di anno per il Biscione nella penisola Iberica. Si spera naturalmente che questo possa essere solo l’inizio della crescita della casa automobilistica in Spagna, uno dei mercati automobilistici più importanti del vecchio continente.