Alfa Romeo Tonale: addio cassa integrazione per 1.600 dipendenti a Pomigliano

Il lancio di Alfa Romeo Tonale avvenuto con la presentazione dello scorso febbraio e l’arrivo nelle concessionarie a giugno sta facendo davvero molto bene allo stabilimento Stellantis di Pomigliano D’Arco. Infatti man mano che la produzione del SUV di Alfa Romeo aumenta la fabbrica dice addio ai contratti di solidarietà per altri 1.600 dipendenti. Da lunedì finalmente a Pomigliano scatterà il secondo turno di produzione del modello che viene prodotto qui insieme al suo clone americano Dodge Hornet oltre naturalmente alla Fiat Panda che ormai da molti anni viene realizzata in questo sito produttivo.

Alfa Romeo Tonale: da lunedì parte il secondo turno di produzione a Pomigliano, addio cassa integrazione per altri 1.600 lavoratori

Già dalla prossima settimana ci sarà un incremento dei volumi della produzione di Alfa Romeo Tonale. Il SUV nel 2022 ha ottenuto un numero di ordini nettamente superiore a quelle che erano le aspettative e naturalmente nel 2023 le cose non potranno che migliorare ulteriormente visto che nel frattempo il modello è arrivato in mercati importanti come Stati Uniti, Regno Unito etc. Aniello Guarino, coordinatore del settore auto per la Fim di Napoli si è detto ovviamente molto contento di questa notizia e ha previsto che la produzione dello stabilimento di Pomigliano nelle prossime settimane possa arrivare a circa mille unità al giorno.

Alfa Romeo Tonale di recente ha visto completata la sua gamma con la versione top di gamma con motore ibrido plug in da 280 cavalli, che sarà l’unica versione del SUV ad essere venduta negli Stati Uniti. A proposito degli Stati Uniti da pochi giorni si sono aperti gli ordini per il SUV con le prime consegne che sono previste a maggio. Vedremo dunque come il modello sarà accolto dai clienti americani. Nel frattempo a Pomigliano la cassa integrazione sembra ormai un ricordo lontano. In ogni caso per Pomigliano sembra essere iniziata una nuova era che fa essere molto ottimisti sul suo futuro.