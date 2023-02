Fiat Cronos inizia nel migliore dei modi il suo 2023 in Brasile

Dopo aver registrato una crescita di quasi il 50 per cento delle vendite rispetto allo scorso anno e aver chiuso il 2022 al secondo posto nel segmento delle berline piccole in Brasile, la Fiat Cronos inizia il 2023 con buoni motivi per festeggiare il suo 5° anniversario.

Il 2023 sembra partito con il piede giusto per Fiat Cronos in Brasile

Il modello di Fiat ha chiuso gennaio con 2.481 immatricolazioni e al primo posto nella classifica delle vetture del suo genere, nella quale competono anche la Hyundai HB20S e la Volkswagen Voyage. Rispetto al primo mese dello scorso anno, quando sono state immatricolate 1.738 unità di Fiat Cronos, le vendite sono aumentate del 42,7 per cento. In Argentina, dove viene prodotto, è leader di mercato da 31 mesi consecutivi.

Un comunicato diffuso da Stellantis questo lunedì 27 rivela la vendita di 270.000 unità in America Latina da febbraio 2018, di cui 145.000 vendute nel mercato brasiliano. Solo lo scorso anno ci sono state 42.000 immatricolazioni in Brasile e 38.000 in Argentina. Il modello si trova anche in altri otto paesi della regione.

“Con la gamma 2023, Fiat Cronos è diventata la berlina automatica più economica del Brasile nell’uso urbano con trasmissione CVT abbinata al motore Firefly 1.3 e addirittura è diventata la berlina con motore 1.0 aspirato più economica del Paese anche nell’uso urbano con il già consolidato Motori Firefly 1.0 e 1.3”, sottolinea il comunicato. La berlina compatta di Fiat ha attualmente cinque opzioni di finitura, al servizio di diversi tipi di consumatori: 1.0, Drive 1.0, Drive 1.3, Drive 1.3 Automatic e Precision 1.3 Automatic.

Vale la pena ricordare che in breve tempo dopo il suo arrivo nel mercato brasiliano, la Fiat Cronos ha già vinto numerosi premi da pubblicazioni del settore automobilistico. Il modello ha ricevuto trofei come “Best Buy” nella sua categoria dalla rivista Quatro Rodas ed è stato il vincitore nella categoria “Motore superiore a 1.0 e cambio automatico” di G1 Carros tra le berline piccole e compatte più economiche.

Un altro highlight è stato quello concesso dal sito Motor1, che ha preparato una guida all’acquisto per i veicoli a km zero e ha scelto Fiat Cronos come l’auto con il “Best Value for Money” nel suo segmento. Il modello ha vinto anche come “Carro Nacional 1.2 fino a 1.6l” nel premio Abiauto. Per completare, di recente, Cronos ha ricevuto il riconoscimento dall’Estadão Mobility Award 2023 nella categoria Best Compact Sedan.