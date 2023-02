Fiat Cronos festeggia 5 anni: ecco perchè è l’auto dei record

Fiat Cronos viene prodotta nello stabilimento di Ferreyra di Córdoba in Argentina ormai da cinque anni. Non è poco, visto che è l’unico posto al mondo dove viene prodotto questo modello, che è stato in parte sviluppato in Brasile, ma grazie al suo sviluppo finale e alla produzione locale è diventata l’auto da record nel mercato dell’Argentina.

Fiat Cronos nel 2023 festeggia 5 anni sul mercato: ecco per quale motivo è da anni l’auto più venduta in assoluto in Argentina

Dal 2020, Fiat Cronos ha assunto un ruolo guida nel mercato nazionale, grazie al suo impegno in termini di prezzo e equipaggiamento. Ciò è stato possibile anche grazie alla disponibilità di unità, che escono dallo stabilimento di Ferreyra, sia per il mercato locale, sia per l’export verso altri mercati, il principale, il Brasile. Dopo cinque anni sono già stati prodotti complessivamente 280.000 Cronos. All’inizio del progetto, l’unità produttiva Fiat di Córdoba ha ricevuto un investimento di oltre 500 milioni di dollari per produrre un veicolo, con un forte legame basato sulla legge sullo sviluppo dei ricambi auto.

Ciò ha portato al fatto che la Cronos ha attualmente un’integrazione del 48 per cento di componenti locali, il che la rende l’auto con il maggior numero di parti prodotte a livello nazionale. Ciò consente anche a Stellantis di migliorare la propria bilancia commerciale.

Tale è il suo successo che nel mese di febbraio 2022 la Fiat Cronos ha raggiunto il record storico di quota di mercato in Argentina, con una quota del 15,2% del mercato totale, miglior risultato di un modello Fiat dal 1993 e che ha rappresentato una performance storica per il gruppo Stellantis. Più di 124.000 acquirenti in Argentina in cinque anni hanno posizionato questa vettura come riferimento nel mercato locale, che attualmente è offerta con un motore 1.3 litri da 99 CV e cambio manuale a cinque marce o automatico CVT.

La versione più venduta della Fiat Cronos in Argentina è la Drive 1.3 GSE, che nel mese di febbraio ha un prezzo di listino di $4.235.700 pesos, che la rende non solo l’auto più venduta, ma anche una delle più convenienti del mercato locale, forse la loro spiegazione del successo.