Nuova Abarth 500e elettrizza l’Europa

Dopo il debutto a novembre, la Nuova Abarth 500e full electric sta ora elettrizzando l’Europa con un tour che ha già toccato Italia, Germania, Belgio, Olanda, Regno Unito, Portogallo e Spagna e toccherà presto Austria, Francia e Svizzera. Un viaggio che fin dall’inizio, nel corso di oltre 4.000 km, ha fatto battere forte il cuore di oltre 400.000 persone. E mancano ancora 5.000 km.

Continua il tour della nuova Abarth 500e in Europa

Il tour europeo arriva dopo la prima grande rivelazione al pubblico della Nuova Abarth 500e in occasione della Milan Games Week & Cartoomics, il più importante evento italiano dedicato ai videogiochi, agli e-sport e al mondo dei fumetti. Qui il nuovo “razzo tascabile” ha entusiasmato oltre 150mila persone che hanno potuto ammirare la prima Abarth elettrica di sempre. Con la partecipazione a questo evento, il brand dello Scorpione consolida il proprio legame con il mondo del gaming, come evidenziato dalle diverse iniziative lanciate negli ultimi anni, come l’e-sport team.

Dopo il suo debutto stellare alla Milan Games Week & Cartoomics, lo Scorpione elettrico ha visitato la Germania. Qui è stato svelato ai media nazionali, entusiasti del nuovo corso del marchio Abarth: “Questa vettura non è semplicemente un eye-catcher, non è semplicemente un vero pezzo di design? Sono sempre impressionato da quello che sanno fare gli italiani. Possono semplicemente fare design, che è armonioso” ha detto Der Autotester , a seguito dell’evento.

Al raduno hanno partecipato anche 4 Club Abarth, anch’essi soddisfatti per come sia stato tenuto conto del loro contributo al suono rivoluzionario. “Il suono è il migliore”, “Incredibile! L’ho trovato molto intelligente ed elettrizzante”, “È l’inizio di una nuova era; il generatore sonoro è fantastico” sono stati alcuni dei commenti. Il Motor Show di Bruxelles è stata una perfetta terza tappa per il nuovo arrivato nella famiglia Abarth; il salone dell’auto, che si tiene ogni due anni nella città di Bruxelles, ha visto più di 270.000 visitatori nel corso di nove giorni.

La seconda, quarta, quinta e sesta tappa del tour sono state i Paesi Bassi, il Regno Unito, il Portogallo e la Spagna, dove la berlina è stata esposta per media, rivenditori e club. La risposta è stata entusiastica: il razzo tascabile elettrico ha raggiunto un vasto pubblico, online e offline, generando riscontri ultra positivi.

L’appuntamento spagnolo ha visto anche la partecipazione dell’ultimo ambassador locale di Abarth: Marc Gené, uno dei piloti più vincenti del motorsport spagnolo, vincitore della 24 Ore di Le Mans e professionista della Formula 1 con una carriera ultraventennale.

Il successo della Nuova Abarth 500e è stato confermato anche dall’intenso interesse dei clienti, con oltre 1.500 Scorpionissima edizione lancio già prenotate online e poche centinaia ancora disponibili. Un risultato gratificante per una vettura che rappresenta uno dei lanci più entusiasmanti nella storia del marchio e una grande novità nella sua gamma.

Unendo prestazioni, potenza elettrica, stile e un nuovo sound potente, grazie all’innovativo Sound Generator con il caratteristico rombo Abarth, il nuovo Scorpione trasforma la tecnologia avanzata in adrenalina e la sostenibilità in performance.

Grazie alla sua architettura elettrica, infatti, insieme a una migliore distribuzione dei pesi, una migliore coppia e un passo più ampio, la Nuova Abarth 500e è più veloce ed emozionante sia nella guida urbana che extraurbana, garantendo le migliori prestazioni. Con un’accelerazione best-in-class, zero emissioni, un’esperienza di guida divertente, una ricarica rapida e un design decisamente italiano sia all’interno che all’esterno, è, in breve, più Abarth che EVer.