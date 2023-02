Marc Gené nuovo ambasciatore di Abarth

Abarth annuncia Marc Gené come suo nuovo ambasciatore. Lo spagnolo è uno dei piloti più esperti nel motorsport d’élite. Primo spagnolo a vincere la leggendaria 24 Ore di Le Mans nel 2009, ha alle spalle una lunga carriera in Formula 1, sia gareggiando sui circuiti tra il 1999 e il 2004 con i team Minardi e BMW Williams, sia lavorando allo sviluppo di vetture competitive come collaudatore Ferrari, squadra alla quale rimane legato professionalmente, tra il 2005 e il 2018. Ha anche ottenuto la vittoria alla 12 Ore di Sebring nel 2010. Attualmente è anche commentatore delle trasmissioni del Gran Premio di Formula 1 in Movistar Formula 1 e Sky.

Abarth: Marc Genè nuovo ambasciatore dello scorpione

Una vita che spreme le massime possibilità dai suoi veicoli. La sua lunga carriera professionale lo ha reso sinonimo di guida sportiva, alte prestazioni e divertimento al volante, punti cardine della filosofia Abarth dal 1949.

In concomitanza con l’arrivo di un così illustre ambasciatore, il marchio dello scorpione scava nel suo DNA più sportivo per entrare nell’era dell’elettrificazione con la Nuova Abarth 500e, il suo primo veicolo 100% elettrico. Più agile e reattiva in città e più veloce in autostrada, sfrutta i vantaggi della mobilità elettrica per offrire un’esperienza ricca di sensazioni al volante, un vero omaggio allo spirito Abarth.

I team tecnici Abarth hanno messo tutto sulla griglia per creare un’auto a “emissioni zero” ricca di sensazioni. La Nuova Abarth 500e trasforma tecnologia e sostenibilità in adrenalina, senza badare ai dettagli. Aspetti come l’architettura elettrica, la coppia del motore, la distribuzione del peso o il design sono stati accuratamente studiati per ottenere i vantaggi e il piacere di guida che definiscono il marchio.

La tecnologia elettrica è perfetta per aumentare il divertimento al volante e garantire maggiore accelerazione, migliore equilibrio, più stabilità e maggiore tenuta di strada. Con l’Abarth 500e elettrica, il marchio non solo ha creato un’auto ecologica, ma offre anche un livello superiore di divertimento e sensazioni dinamiche. Il risultato è spettacolare: la batteria da 42 kWh dell’Abarth 500e sviluppa 113 kW (154 CV) e le consente di passare da 0 a 100 km/h in 7 secondi. Molto lavoro è stato fatto anche sulla velocità di carica: bastano 5 minuti per ottenere 50 km in più di autonomia. In 35 minuti la batteria può essere ricaricata dell’80%.

Al volante, questo modello offre tre diverse modalità di guida, pensate per ambienti molto diversi: Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track. Con la modalità Turismo, l’accelerazione è più fluida ed è necessaria meno potenza per offrire un’esperienza di guida efficiente senza sacrificare il piacere. Da parte sua, la modalità Scorpion Street offre le massime prestazioni aumentando la frenata rigenerativa. Infine, la modalità Scorpion Track è pensata per chi vuole il massimo delle prestazioni.

In concomitanza con il suo lancio, l’Abarth 500e viene lanciata nella serie speciale Scorpionissima, sia in versione Berlina che Cabrio, caratterizzata da un equipaggiamento completo e dai suoi decisi colori Acid Green e Poison Blue.

La nuova Abarth 500e Elettrica Scorpionissima monta di serie gli esclusivi cerchi in lega da 46 cm (18”) diamantati grigio titanio, che avvicinano il guidatore alla strada grazie al loro grande grip e al design dinamico e grintoso, tetto fisso in vetro e vetri posteriori oscurati. Inoltre è dotata di evoluta pedaliera sportiva in acciaio e skid plate con logo inciso, che evocano le vibrazioni da pista e la reattività delle vetture Abarth che hanno fatto la storia su strada, un nuovo bordo della plancia grigio titanio e pedane in alluminio.