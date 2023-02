Peugeot 508 Restyling: avrà questo design?[Render]

Peugeot 508 restyling è una delle prossime novità che dovrebbero arricchire la gamma della casa automobilistica del Leone. Secondo indiscrezioni dei soliti bene informati il suo debutto potrebbe avvenire già nel corso del 2023. Del resto parliamo di un modello che nella versione attuale è stato presentato nel 2018 e che è stato già confermato per una terza generazione solo elettrica e su piattaforma STLA Large che però non arriverà prima del 2027.

Nuova ipotesi di design per Peugeot 508 Restyling che dovrebbe debuttare nel 2023

Nelle scorse settimane il prototipo camuffato di Peugeot 508 restyling è stato sorpreso in strada in alcune foto spia apparse sul web. Sulla base di queste immagini e anche delle informazioni fin qui emerse su questo modello di Peugeot, vi mostriamo un render di qualche giorno fa pubblicato dal sito francese Auto-moto in cui viene immaginato quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello dopo l’aggiornamento di metà carriera.

Guardando con attenzione queste immagini, notiamo cambiamenti importanti nella parte anteriore di Peugeot 508 restyling, che sarà quella che subirà le maggiori modifiche soprattutto per quanto concerne il paraurti. Infatti l’auto della casa francese sarà resa più vicina nello stile alle ultime novità di Peugeot e inoltre sarà presente anche il nuovo logo del Leone che troverà finalmente spazio in questo modello. Nella parte laterale la novità più grande sarà rappresentata da nuovi cerchi, mentre al posteriore sembra certa la presenza di nuovi fari. Per quanto riguarda l’abitacolo non ipotizziamo cambiamenti radicali.

Oltre al nuovo logo del Leone ci sarà un aggiornamento delle tecnologie di bordo e del sistema di infotainment e poco altro. Per quanto riguarda invece la gamma dei motori di Peugeot 508 restyling, ci potrebbe essere un ulteriore allargamento con l’aggiunta di nuovi motori ibridi plug- in che si andranno a sommare ai due già esistenti. Vedremo dunque a proposito di questo atteso modello di Peugeot che novità arriveranno nel corso delle prossime settimane da Stellantis.