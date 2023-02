Peugeot 508 Facelift: debutto previsto per il 24 febbraio

Peugeot Sport è stata incaricata di annunciare l’imminente presentazione della Peugeot 508 Facelift. L’azienda francese ha notevolmente anticipato il debutto del modello considerato il fiore all’occhiello della sua offerta. La vettura che, come si evince da un video pubblicato oggi, sarà svelata il 24 febbraio, sarà più suggestiva, senza perdere di vista il carattere più moderno, elegante e sportivo che esibisce, scommettendo su un’immagine ridisegnata. I suoi fari affilati saranno caratterizzati da una nuova struttura interna delle funzioni di illuminazione, mentre la zanna è stata spostata maggiormente verso l’estremità del paraurti. La griglia del radiatore offrirà anche un nuovo look con notevole influenza dalla nuova 308.

Il 24 febbraio debutta Peugeot 508 Facelift

Da dietro, la grande novità di Peugeot 508 Restyling riguarda praticamente i gruppi ottici posteriori che, pur mantenendo il formato attuale, cambieranno il design delle funzioni seguendo la linea della rinnovata compatta. La 508 subirà modifiche anche negli interni, nel sistema di infotainment e nei materiali, senza un aumento degli schermi digitali o del quadro strumenti “i-Cockpit”. Peugeot stamperà miglioramenti tecnici al telaio, combinando più comfort e sportività, insieme a un maggiore dispiegamento di tecnologie avanzate di assistenza alla guida.

La casa automobilistica del Leone, seriamente impegnata nell’elettrificazione e con una gamma che comprende già versioni HEV e PHEV e in cui la sua autonomia aumenterà in modalità elettrica, introdurrà la tecnologia 48V MHEV che è stata rilasciata a bordo delle Peugeot 3008 e 5008 con il nuovo Motore a benzina PureTech da 136 CV e con un funzionamento più ibrido. Confermata inoltre la presenza di una versione PSE. Ricordiamo infine che secondo indiscrezioni la commercializzazione della Peugeot 508 Facelift dovrebbe iniziare nel corso del prossimo mese di maggio. Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di questo atteso modello della casa francese di Stellantis in sede di presentazione il prossimo 24 febbraio.