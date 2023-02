Fiat nel 2022 è marchio leader mondiale di Stellantis

Stellantis ha appena annunciato i risultati per l’anno 2022 con numeri record. Tra i protagonisti di questo exploit davvero sorprendente si segnala il brand Fiat. La casa torinese è riuscita ad affermare la propria leadership globale grazie al raggiungimento di risultati davvero significativi. Nel 2022 la principale casa automobilistica italiana ha contribuito alla performance di Stellantis come marchio numero uno del Gruppo con oltre 1,2 milioni di unità vendute a livello globale.

Fiat è il marchio più venduto di Stellantis a livello globale

Fiat ha dimostrato tutta la sua forza in particolare per mezzo di una presenza geografica ben bilanciata e alla leadership indiscussa in Brasile con il 21,9 per cento di quota di mercato, in Italia e in Turchia. La Fiat 500 elettrica è l’auto elettrica con più vendite del gruppo Stellantis e la terza nei primi 10 mercati europei.In particolare si segnala il primo posto in Italia, il secondo in Spagna e il terzo in Germania. In Europa la casa torinese si conferma leader nel mercato delle city car. In particolare ottimi risultati per la nuova 500 che ha immatricolato 66 mila unità.

Fiat è di gran lunga il marchio più venduto in Sud America, con una quota di mercato del 13,6 per cento e leader assoluto in Brasile, mercato più importante per il marchio. Nel 2022 ha registrato più di 430 mila unità e ha registrato una quota del 21,9 per cento. Per il secondo anno consecutivo Fiat Strada è il veicolo più venduto così come Fiat Toro è il pickup di segmento C più venduto in quel Paese.

Bene la berlina Cronos, che ha venduto il 49 per cento in più rispetto al 2021, così come il Suv compatto Pulse, che ha superato le 50 mila unità vendute nel corso dell’anno. Molto bene anche in Turchia dove la casa italiana, per il quarto anno consecutivo, è stato il marchio più venduto con il 18,7 per cento della quota di mercato. Questo grazie in particolare agli ottimi risultati della berlina Tipo.