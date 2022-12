Fiat 500 fa volare Stellantis in Italia

Fiat 500 si conferma anche a novembre la vettura elettrica più venduta in Italia e fornisce un grosso contributo a Stellantis che domina il mercato del nostro paese per quanto concerne i LEV e cioè i veicoli a basse emissioni. La city car elettrica prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori continua a raccogliere consensi in Italia così come nel resto dell’Europa.

Grazie a Fiat 500 Stellantis domina il segmento dei veicoli a basse emissioni in Italia

Grazie a lei e agli altri modelli elettrificati, il gruppo Stellantis raggiunge a novembre una quota di mercato nel segmento dei LEV pari al 32,6 per cento. Si tratta di un dato in crescita rispetto allo stesso periodo del 2021 di 1,8 punti percentuali. Ricordiamo che nel nostro paese il segmento dei LEV vale l’8,8 per cento del mercato totale. Nel 2022 in Italia Fiat 500 ha ottenuto oltre 6 mila immatricolazioni. Ricordiamo che in tutta Europa l’auto dal suo arrivo sul mercato ha venduto oltre 100 mila unità e ha conquistato svariati premi.

Fiat 500 fino ad ora nel 2022 è sempre stata l’auto elettrica più venduta in Italia. Da segnalare che nell’ottimo risultato di Stellantis un grosso aiuto lo hanno dato anche Peugeot e-208 e le versioni ibride plug-in di Jeep Renegade e Compass che sono leader nelle rispettive categorie. Nel segmento dei B-SUV elettrificati Renegade, insieme a Peugeot e-2008 e Opel Mokka-e detengono più del 65 per cento di quota di mercato. Tra i veicoli commerciali leggeri elettrificati, il dominio di Stellantis è ancora maggiore con una quota di mercato di quasi il 50 per cento.

Santo Ficili, Country Manager di Stellantis in Italia a proposito di questi dati ha dichiarato che questo risultato che vede Stellantis leader indiscusso in Italia nel segmento dei LEV è frutto dell’impegno del gruppo verso l’elettrificazione per la quale il gruppo automobilistico nei prossimi anni investirà oltre 30 miliardi di euro a livello globale.

