Nuova Fiat Topolino: debutto a fine 2023?

Come vi abbiamo scritto ieri, il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares ha confermato che nel 2023 arriveranno due nuove auto elettriche di Fiat. Se sul primo modello ci sono pochi dubbi, trattandosi del B-SUV che sarà prodotto in Polonia e che forse si chiamerà nuova 600, sul secondo ci sono meno certezze. Secondo indiscrezioni però si dovrebbe trattare della nuova Fiat Topolino.

La seconda auto elettrica di Fiat dovrebbe essere la nuova Fiat Topolino

Di questo modello si parla già da tempo, le indiscrezioni sul suo arrivo risalgono al 2021 e hanno trovato conferma nel 2022 nelle parole dello stesso numero uno di Fiat, l’amministratore delegato Olivier Francois che parlando con la stampa straniera ha confermato che la casa italiana ha intenzione di debuttare in un nuovo segmento di mercato molto in voga in questo periodo e cioè quello delle microcar.

La nuova Fiat Topolino infatti tornerebbe nelle vesti di quadriciclo elettrico guidabile da 14 anni di età in su. La vettura arriverebbe come una sorta di clone di Citroen AMI che dunque ripeterebbe quanto già accaduto in Germania con Opel Rocks-e. Dunque dovrebbe essere proprio questa la seconda auto elettrica di Fiat nel 2023. Si era parlato anche della nuova Fiat Panda, ma il suo debutto non avverrà prima della metà del prossimo anno.

Dunque sembra quasi certo che si tratti proprio della nuova Fiat Topolino. Questa vettura debutterà nella seconda metà del 2023 e si dice che il momento giusto per conoscerla possa essere la fine dell’estate inizio del prossimo autunno. A proposito di questo modello qui vi mostriamo uno dei tanti render apparsi sul web ad immaginare quello che potrebbe essere il suo design. In questo caso si tratta di una ipotesi del sito francese Automobiles-Magazine a dimostrazione che anche all’estero c’è grande curiosità di sapere come sarà questa vettura quando finalmente debutterà.