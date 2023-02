Maserati GranCabrio: nuovi test in Nord Europa [FOTO SPIA]

Il Costruttore del Tridente anche stavolta si trova al centro delle necessarie fasi di test invernali nel Nord Europa. Poco prima dell’inizio della primavera, la nuova Maserati GranCabrio, ovvero la variante decappottabile della già svelata Maserati GranTurismo, è comparsa sulle strade innevate del nord della Svezia. Queste nuove foto spia ci permettono di apprezzare qualche dettaglio in più.

La nuova Maserati GranCabrio è stata quindi avvistata un’altra volta; se all’inizio era stata vista durante una prima fase di test in programma lo scorso autunno, successivamente lo stesso Costruttore del Tridente aveva rilasciato alcune immagini ufficiali che ne confermavano il debutto su scala globale nel corso di quest’anno, ma senza indicare una data ufficiale per il debutto di quella che sarà la seconda vettura “scoperta” della gamma attuale di casa Maserati.

Il costruttore modenese continua la tradizione di debuttare nel nord della Svezia durante la seconda metà dei test invernali, quella più vicina alla primavera. Un gruppo di ingegneri si è trasferito negli stabilimenti Stellantis a disposizione nelle vicinanze della Lapponia con un prototipo della nuova Maserati GranCabrio che possiamo vedere in queste più che interessanti foto spia. Nonostante l’aspetto fortemente camuffato, le linee principali della variante decappottabile della bella GranTurismo rimangono chiaramente in mostra sfoggiando un design che non cambierà rispetto a quello della versione col tetto ad eccezione, appunto, dell’elegante tetto in tela.

Le immagini ci mostrano le azzeccate proporzioni dell’elegante Maserati GranCabrio

In movimento, e anche parcheggiata, possiamo osservare da tutti e quattro i lati le proporzioni della nuova Maserati GranCabrio, quelle classiche da GT con la capote, con il cofano anteriore molto lungo, l’abitacolo arretrato e l’accenno di coda sulla sezione posteriore; in termini strettamente dimensionali, le misure proposte non varieranno rispetto a quelle del modello col tetto rigido. E nemmeno nel caso dei suoi interni, che continueranno ad avere la tipica configurazione 2+2 per i posti disponibili, oltre alla moderna e tecnologica plancia.

Una “sorpresa” che possiamo apprezzare in queste immagini è che questa Maserati GranCabrio monta sull’asse anteriore dei grandi cerchi in lega da 20 pollici di diametro abbinati a pneumatici Pirelli 265/30 R20, mentre quelli posteriori attirano maggiormente l’attenzione. In questo caso vengono montati pneumatici speciali per l’utilizzo su strade ghiacciate, con elementi chiodati per migliorare i valori di aderenza; tuttavia le scritte indicano chiaramente che si tratta di unità “Prototype Use Only”. Segno che in casa Maserati stanno testando anche un nuovo pneumatico della gamma Pirelli P Zero.

La nuova Maserati GranCabrio debutterà quest’anno, sebbene la data effettiva non sia stata ancora svelata dal costruttore. Quello che sappiamo è che condividerà la stessa gamma già disponibile per la GranTurismo, con le caratterizzazioni Modena e Trofeo associate al potente V6 biturbo 3.0 litri “Nettuno” capace di 490 cavalli di potenza nel primo caso e 550 cavalli per la variante Trofeo. Entrambe avranno a disposizione il cambio automatico a 8 rapporti con doppia frizione, oltre alla trazione integrale. La gamma si completerà con un’inedita versione elettrica che aggiungerà la specifica caratterizzazione Folgore che il Tridente introduce per le elettriche del marchio.

Foto, Motor.es