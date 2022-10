Nuova Maserati GranCabrio: il prototipo nelle prime foto del “tridente”

Giungono dal sito della casa modenese le prime immagini ufficiali del prototipo della nuova Maserati GranCabrio, chiamata a rimpiazzare l’omonimo modello della generazione precedente. Gli scatti consentono di farsi un’idea abbastanza precisa sull’auto di prossima uscita, nonostante il car wrapping usato per confondere gli sguardi. L’impressione è che, pure in questo caso, gli uomini del “tridente” abbiano fatto centro, con una splendida miscela stilistica. A fare da sfondo alle foto ci hanno pensato le strade di Modena, scelte per i primi test di sviluppo.

Dopo la rinascita della GranTurismo, si avvicina il turno della versione scoperta. L’energia di Maserati, quindi, continua a produrre i suoi (ottimi) frutti. Anche in questo caso ci sarà una variante 100% elettrica, della famiglia Folgore. Il lancio della nuova Maserati GranCabrio è previsto per il prossimo anno. Al momento c’è un fervido lavoro di test, nelle varie condizioni operative, per ottimizzarne la messa a punto.

Feeling evidente con la progenitrice

La connessione visiva col modello precedente è molta chiara. Rompere il cordone ombelicale con un’opera d’arte di sublime splendore, del resto, sarebbe stato troppo rischioso. Ecco perché a Modena si sono mossi col bisturi. Questo non significa che la nuova nata non avrà una specifica identità: tutt’altro. Solo che la sua proiezione verso il futuro trae impulso dal legame con la tradizione più brillante del marchio, senza pericolosi strappi visivi.

Con la GranCabrio di nuova generazione, la casa del “tridente” vuole scrivere un altro capitolo nobile di una storia nata 75 anni fa con la Maserati A6 1500. Le premesse sono al top, perché il design si coniuga all’eccellenza delle performance, a un quadro emotivo che promette di essere coinvolgente e a un comfort di ottimo livello.

Energia di razza per la Maserati GranCabrio

Questa vettura scoperta sarà proposta sia in versione endotermica che in versione elettrica. Il motore a scoppio V6 Nettuno, come sulla coupé, dovrebbe essere offerto in due declinazioni: 3.0 litri V6 biturbo Modena con 490 cavalli di potenza massima e V6 biturbo Trofeo con 550 cavalli. Le prestazioni saranno al top.

Ancora più incisiva la dotazione della Maserati GranCabrio Folgore, con sistema di propulsione 100% elettrico, che metterà al servizio del piede destro la bellezza di 760 cavalli. Ampio l’uso di materiali leggeri come l’alluminio e il magnesio, unitamente ad acciai altamente performanti. Questo si tradurrà in risultati importanti in termini di leggerezza e robustezza. Molto curato l’abitacolo, orientato alla modernità. Qui si registra la presenza di sistemi innovativi, come l’impianto Multimediale MIA (Maserati Intelligent Assistant), il sistema di Infotainment di ultima generazione e il comfort display, che raccoglie le principali funzioni in un’interfaccia integrata touch.

