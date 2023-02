Citroën: il SUV a 7 posti debutta nel secondo trimestre 2023

Citroën avanza con lo sviluppo del nuovo SUV regionale con spazio per sette passeggeri in Brasile, dove lo produrrà per diversi paesi della regione. Il giornalista Renato Maia, del canale Falando de Carro, ha condiviso una serie di immagini del veicolo circolante in fase di test nelle ultime ore. Come spesso accade, l’unità avvistata aveva la carrozzeria mimetizzata, ma si possono già riconoscere alcuni dettagli.

Nuovo avvistamento per il SUV a 7 posti di Citroën per il Sud America

Secondo indiscrezioni provenienti dal Brasile, Citroën prevede di presentare il suo nuovo modello nella seconda metà del 2023 o al più tardi all’inizio del 2024. Questo SUV è il secondo di tre veicoli Project C-Cube. La prima è stata la nuova generazione della C3. La terza sarà una berlina compatta che si collocherà nel segmento di Fiat Cronos, con un possibile arrivo nel 2024.

Internamente è noto come Project CC24, anche se i media brasiliani affermano che il nome commerciale sarà Citroën C3 Aircross. Diventerà così la nuova generazione della vecchia monovolume che all’epoca prese il posto della Picasso. Il nuovo SUV a 7 posti sarà prodotto nello stabilimento di Porto Real nei pressi di Rio de Janeiro.

Nuova Citroen C3 Aircross

Per produrlo, Citroën utilizzerà la piattaforma CMP (Common Modular Platform). Avrà alcuni ritocchi rispetto all’architettura “base” (è quella che sostiene la Peugeot 208), in modo da adeguarla a una carrozzeria con tre file di sedili. Si vocifera di un possibile aumento del passo, che nella C3 è di 2,54 metri.

Meccanicamente le opzioni sarebbero due: le versioni entry avrebbero il motore benzina 1.3 litri FireFly da 99 CV e le top di gamma, con il 1.0 litri turbo-naftero da 125 CV, in entrambi i casi con cambio automatico. Vedremo dunque se nei prossimi giorni arriveranno ulteriori conferme circa il debutto di questo SUV nel secondo trimestre del 2023.