Maserati GranCabrio 2024: la nuova generazione arriverà entro fine anno

Maserati ha recentemente presentato la nuova generazione della GranTurismo, che include per la prima volta la versione completamente elettrica Folgore. Tuttavia, il famoso marchio sta lavorando alla creazione di un’altra vettura: la nuova Maserati GranCabrio.

Su Grecale Forum è stato pubblicato un elenco VIN che elenca tutti i modelli della nuova GranTurismo, tra cui versioni coupé e cabrio per il 2024. Ciò suggerisce che la nuova GranCabrio potrebbe essere svelata presto.

Maserati GranCabrio, la generazione attuale

Maserati GranCabrio 2024: presto vedremo la nuova generazione della cabriolet

Tuttavia, l’elenco VIN risale a gennaio 2022, quindi potrebbero esserci state modifiche ai piani originali. Sappiamo comunque che la Maserati GranCabrio 2024 è in fase di sviluppo e che è stata avvistata come prototipo poco dopo la presentazione della coupé.

L’elenco VIN rivela anche che la GranCabrio 2024 potrebbe avere le stesse varianti della coupé: Modena, Trofeo e Folgore. L’allestimento Modena sarebbe l’entry-level e includerebbe una versione depotenziata del V6 biturbo Nettuno da 3 litri, con una potenza di 490 CV.

La versione Trofeo sarebbe invece più performante, utilizzando lo stesso motore ma con una potenza di 550 CV. Infine, la Maserati GranCabrio Folgore sarebbe dotata di una configurazione tri-motor da 760 CV, come la GranTurismo Folgore.

Ricordiamo che la Maserati GranCabrio si propone sul mercato come una cabriolet a quattro posti introdotta per la prima volta al Salone di Francoforte nel 2009. È stata la prima Maserati cabrio a quattro posti in più di 50 anni.

È costruita sulla piattaforma della GranTurismo ed è dotata di un motore V8 aspirato da 4.7 litri, in grado di erogare 460 CV e 520 Nm di coppia massima. La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio automatico a 8 velocità.

È una vettura elegante e lussuosa

La GranCabrio è una vettura elegante e lussuosa, con una linea sinuosa e un frontale caratterizzato dalla tradizionale griglia a tridente del brand modenese. L’interno è stato progettato per offrire comfort e lusso, con sedili in pelle di alta qualità, plancia strumenti raffinata ed equipaggiamenti tecnologici avanzati.

Tra le altre caratteristiche proposte da questo modello abbiamo delle sospensioni attive, che regolano l’assetto in tempo reale per offrire una guida fluida e confortevole, e il sistema di controllo della stabilità e della trazione per garantire un’esperienza di guida sicura e piacevole.

È anche un’auto estremamente personalizzabile, con una vasta gamma di opzioni di personalizzazione disponibili per soddisfare i gusti e le preferenze degli acquirenti. Inoltre, la Maserati GranCabrio è stata progettata per essere utilizzata come cabriolet tutto l’anno grazie alla capote in tessuto insonorizzata che può essere aperta o chiusa in soli 20 secondi – anche mentre si è in movimento – fino ad una velocità di 30 km/h.

La decappottabile è stata aggiornata nel corso degli anni con una serie di miglioramenti tecnologici, tra cui un nuovo sistema di infotainment e un sistema di assistenza alla guida avanzato.

Infine, la sua esclusività e il suo design distintivo la rendono una scelta popolare per coloro che cercano una cabriolet sportiva di alta gamma.