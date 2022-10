Nuova Maserati GranCabrio: nuovo render dopo le ultime foto

Nuova Maserati GranCabrio sarà la prossima grande novità per la casa automobilistica del tridente che di recente è salita agli onori delle cronache per il debutto della nuova Maserati GranTurismo. Le due auto avranno molte cose in comune tanto che possiamo dire che la nuova GranCabrio sarà in pratica la versione decapottabile della nuova GranTurismo.

Ecco un nuovo render che ipotizza il design della nuova Maserati Grancabrio

Nei giorni scorsi Maserati ha pubblicato le prime immagini teaser del suo nuovo modello con carrozzeria camuffata. Tuttavia nonostante la presenza di coperture è facile intuire quello che sarà l’aspetto definitivo della nuova Maserati GranCabrio.

Adesso la nuova Maserati GranCabrio torna a fare notizia, questa volta con un rendering non ufficiale firmato da X-Tomi design. L’interpretazione dell’artista digitale è sia semplice che realistica. Si basa sulla GranTurismo, immaginandola senza un tetto solido sopra l’abitacolo e senza montanti posteriori. Il tetto pieghevole viene riposto, premendo un pulsante, in un apposito vano dietro i sedili ogni volta che gli occupanti vogliono far entrare più luce naturale all’interno.

Proprio come la sorella coupé, l’imminente Maserati GranCabrio sarà lanciata sul mercato con motori a combustione interna e sarà offerta anche come veicolo elettrico. È probabile che la variante base presenterà il V6 biturbo da 3,0 litri, che produce 490 CV e 600 Nm di coppia, oltre a una versione più incisiva dello stesso motore, con 550 CV e 650 Nm.

Nella configurazione elettrica Folgore, il modello open-top conterrà tre motori, con una potenza nominale combinata di 761 CV e 1.350 Nm e aiutato dalla trazione integrale. Anche se sarà più pesante della GranTurismo grazie ai rinforzi strutturali, la nuova Maserati GranCabrio non sarà poi così lenta. Nella configurazione Folgore, dovrebbe comunque essere in grado di raggiungere i 100 km/h in meno di 3 secondi, con la sorella coupé che completerà lo sprint in 2,7 secondi.

