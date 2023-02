Nuova Dodge Viper immaginata su base della Maserati GranTurismo

In Nord America sono in tanti a sperare nell’arrivo nei prossimi anni di una nuova Dodge Viper. Del resto si tratta di un modello mitico, che è uscito di scena negli scorsi anni lasciando molti rimpianti tra i fan delle muscle car di Dodge. Ancora oggi si parla spesso di questo modello con le ultime unità ancora in vendita nelle concessionarie a prezzi folli nonostante l’auto sia uscita di produzione da oltre 5 anni.

Un render ipotizza una nuova Dodge Viper su base della recente Maserati GranTurismo

A proposito di questo veicolo, segnaliamo che nelle scorse ore sul web è apparso un nuovo render che ipotizza come sarebbe una futura generazione completamente elettrica che al momento non è comunque prevista dal marchio americano che fa parte del gruppo Stellantis.

Nuova Dodge Viper in questo render realizzato dal designer e artista digitale Theottle viene immaginata su base della nuova Maserati GranTurismo di recente svelata dalla casa automobilistica del Tridente. In questo render possiamo vedere l’amata coupé liftback americana prendere molto del DNA della vettura di Maserati. Nella parte anteriore notiamo molte cose in comune con la Maserati GranTurismo Trofeo del 2023.

Per quanto riguarda la parte posteriore di questa ipotetica nuova Dodge Viper, è stata chiaramente presa come spunto la Maserati GranTurismo Folgore. Ricordiamo che questa vettura dispone di un sistema propulsivo elettrico estremamente potente con una potenza combinata di 751 CV e 1.350 Nm di coppia che potrebbe essere tranquillamente utilizzato per una futura Viper elettrica. Vedremo dunque se in futuro il marchio americano di Stellantis deciderà di riportare in vita un simile modello che sicuramente in Nord America avrebbe molto successo. La casa automobilistica americana ha intenzione di elettrificare la sua gamma di muscle car come dimostrato anche dagli ultimi concept mostrati e dunque al momento sembra tutto possibile.