Nuova Dodge Hornet avvistata in Turchia: può essere venduto come Fiat?

Nuova Dodge Hornet è la versione americana di Alfa Romeo Tonale. Il SUV viene prodotto a Pomigliano e come è possibile notare dalle sue foto ufficiali è davvero molto simile al recente SUV di Alfa Romeo, tanto che più di qualcuno lo ha definito una sorta di clone. A proposito di questo modello, che comunque verrà venduto solo in Nord America, nelle scorse ore il sito Carscoops ha pubblicato delle foto in cui si vede il suo prototipo in Turchia. Questo avvistamento è sembrato assai insolito dato che in quel paese il veicolo non sarà venduto.

Prototipo della nuova Dodge Hornet avvistato in Turchia: cosa bolle in pentola?

In Turchia a Bursa il gruppo Stellantis gestisce uno stabilimento attraverso la sua controllata Tofas in cui viene prodotta Fiat Tipo che in quel paese si chiama Fiat Egea. Dunque questo avvistamento ha fatto pensare a più di qualcuno che Stellantis possa pensare di utilizzare la nuova Dodge Hornet come base per un futuro modello di Fiat da commercializzare solo ed esclusivamente in mercati selezionati. Insomma quasi certamente il modello non arriverebbe in Italia.

Questo intrigante prototipo della Dodge Hornet è stato avvistato con targhe turche all’inizio di questa settimana dal lettore di CarScoops Talip. Questo prototipo sembra proprio come la normale Hornet. Tuttavia, come per Alfa Romeo Tonale, ha spazio per un badge circolare al centro della barra luminosa a LED. Questo spazio potrebbe adattarsi perfettamente a uno stemma Fiat.

Questo prototipo sfoggia anche un paraurti posteriore di base che sembra essere molto più semplice dei paraurti della Hornet con specifiche statunitensi e della Tonale. Ovviamente si tratta di semplici supposizioni, non sappiamo esattamente di cosa si tratti. Potrebbe magari essere proprio una Dodge Hornet. Vedremo se nei prossimi giorni verrà fatta luce su questo mistero attorno al prototipo del SUV americano.