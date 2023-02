Ram a marzo svelerà il concept di un futuro modello

Ram di recente ha fatto parlare di se per aver mostrato le prime immagini della nuova Ram 1500 REV. Questa però potrebbe non essere l’ultima sorpresa di questo 2023 per la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis. Infatti quasi certamente il mese prossimo sarà mostrato un nuovo concept di un futuro modello. Si dovrebbe trattare di una sorta di erede del pick-up di medie dimensioni Dakota uscito di produzione nel 2011.

Ram: entro fine marzo il concept di un nuovo modello sarà mostrato ai concessionari

Quando gli è stato chiesto al salone dell’auto di Chicago della scorsa settimana sul possibile arrivo di un moderno Dakota, il CEO di Ram Mike Koval ha detto che ha intenzione di mostrare qualcosa del genere in una riunione di concessionari che si terrà a Las Vegas alla fine di marzo. Si dice che Koval stia progettando di mostrare un concetto di pick-up di medie dimensioni con un propulsore elettrificato.

Koval ha anche riconosciuto che ci sono molte opportunità nel segmento di medie dimensioni. Produttori del calibro di Chevrolet, Ford, Nissan e Toyota hanno tutti avuto successo negli ultimi anni con le loro rispettive offerte di pickup di medie dimensioni. Anche Jeep ha un pick-up di medie dimensioni sotto forma di Gladiator, ma Ram manca nell’elenco nonostante sia un marchio dedicato ai soli pickup.

Nella stessa intervista, Koval fa anche menzione di un prototipo di pick-up misterioso recentemente avvistato in fase di test in Europa insieme a un Fiat Toro, un pick-up compatto offerto in Sud America da Stellantis. Ha lasciato intendere che il pick-up misterioso sarà una nuova offerta di Ram al di fuori del Nord America. Mentre un moderno Dakota per il Nord America, elettrificato o meno, potrebbe essere lontano anni, la casa americana del gruppo Stellantis ha alcuni nuovi prodotti in arrivo. Il primo della lista ovviamente è il recente Ram 1500 REV, che è stato mostrato per la prima volta durante uno spot mandato in onda per la prima volta al Super Bowl LVII.