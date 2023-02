Ram 1500 REV è il nome del primo pickup elettrico

Ram ha confermato oggi al Chicago Auto Show 2023 che il suo primo pickup elettrico a batteria si chiamerà Ram 1500 REV. L’annuncio del nome del primo pickup elettrico del marchio rappresenta l’ultimo passo nel viaggio di elettrificazione di Ram per portare sul mercato le migliori opzioni elettrificate del settore.

Rev è molto probabilmente l’abbreviazione di Revolution, tuttavia suona anche come il verbo usato per descrivere la rivoluzione di un motore a combustione interna. Probabilmente ci vorranno ancora alcuni mesi prima che il Ram 1500 Rev venga rivelato ufficialmente al mondo. Le specifiche non sono ancora state rivelate, ma Ram afferma che il pickup elettrico funziona su un’architettura a 800 volt, che consente velocità di ricarica fino a 350 kW, sufficienti per aggiungere 160 km di autonomia in 10 minuti.

“In Ram, abbiamo avviato una rivoluzione lo scorso anno quando abbiamo invitato i consumatori a iniziare il nostro viaggio di elettrificazione raccogliendo il loro feedback su esattamente ciò che stanno cercando in un pick-up elettrico”, ha affermato Mike Koval Jr., CEO di Ram. “Non vediamo l’ora di consegnare il nostro primo pick-up elettrico, il nuovo Ram 1500 REV, a questi clienti il ​​prossimo anno. Siamo fiduciosi che il nostro nuovo modello supererà la concorrenza, offrendo quella che sarà la combinazione chiave di caratteristiche a cui i clienti tengono di più: autonomia, carico utile, traino e tempo di carico.”

La produzione del nuovo Ram 1500 REV inizierà il prossimo anno. Subito dopo saranno dettagliati versioni, prezzi e allestimenti. Maggiori informazioni saranno disponibili domenica 12 febbraio e il veicolo sarà presentato formalmente al pubblico nei prossimi mesi.