Nuova Citroen C3: ecco come potrebbe cambiare [Render]

Nuova Citroen C3 è una delle auto più attese tra quelle che il gruppo Stellantis ha intenzione di lanciare sul mercato nei prossimi anni. Secondo indiscrezioni il suo debutto potrebbe avvenire nel corso del prossimo anno anche se in proposito si attendono ancora conferme ufficiali da parte della casa automobilistica francese che fa parte di Stellantis.

Un video mostra come potrebbe apparire la nuova Citroen C3, quarta generazione del famoso modello

La nuova Citroen C3 con la sua quarta generazione dovrebbe cambiare e non poco rispetto al modello attuale. La vettura di Citrone dovrebbe nascere su piattaforma STLA Small e avere una versione completamente elettrica che probabilmente non sarà l’unica presente in gamma. La vettura dovrebbe avere un prezzo di partenza di 20 mila euro per quanto riguarda la versione entry level. Si dice inoltre che questa vettura sarà parente stretto della nuova Fiat Panda che sarà lanciata sul mercato sempre nel corso del prossimo anno.

A proposito della nuova Citroen C3, oggi vi presentiamo un video che mostra quello che potrebbe essere l’aspetto di questa auto quando finalmente sarà svelata. Si tratta di un render pubblicato sul canale YouTube di Mahboub 1. Appare evidente la somiglianza con la nuova C3 che ha debuttato in America Latina e in India lo scorso anno. Inoltre l’auto, come tutte le altre novità di Citroen dovrebbe subire anche l’influenza estetica del recente concept Citroen Oli. Per il resto si dice che la gamma di motori potrebbe andare dai 90 cavalli della entry level fino a 130.

La versione elettrica che sarà la più costosa dovrebbe offrire autonomia non inferiore ai 400 km con un “pieno”. Per il resto non sappiamo ancora molto di questa auto che dovrebbe debuttare poco prima della nuova C3 Aircross. Vedremo dunque cos’altro emergerà nei prossimi mesi a proposito della nuova Citroen C3.