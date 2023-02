Nuova Citroen C3 Aircross: c’è chi la immagina così

Nuova Citroen C3 Aircross è la futura generazione del crossover del brand francese di Stellantis che dovrebbe debuttare tra la fine di quest’anno e gli inizi del prossimo. A proposito di questo veicolo nei giorni scorsi sul web sono apparse le foto spia del prototipo mentre effettuava test sulla neve nel nord dell’Europa. L’auto sembra essere a buon punto con il suo sviluppo e dunque il debutto non dovrebbe essere molto lontano. Sicuramente nel corso dei prossimi mesi avremo le idee più chiare su quando finalmente questa auto debutterà.

Dopo le ultime foto spia del prototipo arriva un nuovo render della nuova Citroen C3 Aircross

Nel frattempo sul web è apparso un nuovo render che ipotizza il design della nuova Citroen C3 Aircross e che probabilmente è stato in parte influenzato proprio da queste ultime foto spia soprattutto per quello che concerne la zona anteriore come si nota dalla disposizione dei fari e dalle sottili strisce a led presenti. Si tratta di un’opera del designer e artista digitale Kleber Silva che già in passato aveva ipotizzato lo stile di questo futuro modello di Citroen ma che adesso ha perfezionato ulteriormente la sua ipotesi.

La nuova Citroen C3 Aircross dovrebbe adottare un design più muscoloso, con parafanghi più pronunciati e inserti in plastica sul frontale per offrire alla vettura un look da fuoristrada. Anche le dimensioni della nuova C3 Aircross dovrebbero aumentare bene, guadagnando 15 centimetri. Sul versante tecnico, i nostri informatori assicurano che questa nuova C3 Aircross sarà sempre basata sulla piattaforma CMP – ed eCMP per le versioni elettrificate – del gruppo Stellantis. Come promemoria, questa piattaforma è condivisa con Peugeot 2008, DS 3 o Opel Mokka.

Sotto il cofano, questa nuova Citroen C3 Aircross dovrebbe essere offerta in via prioritaria con motori a benzina con ibridazione leggera. Ciò dovrebbe consentire al SUV urbano di ridurre i suoi consumi e le sue emissioni di CO2. L’arrivo di una versione 100% elettrica del C3 Aircross è molto probabile.