Nuova Fiat Panda: prime immagini già nel 2023?

Nuova Fiat Panda è uno dei modelli più attesi tra quelli che il gruppo Stellantis ha intenzione di lanciare sul mercato nel corso dei prossimi anni. Del resto parliamo di un modello che deriva da una vettura di grande successo che ormai da tanti anni è la più venduta in assoluto in Italia. Inoltre cresce la curiosità di sapere come sarà questa auto dato che sarà molto diversa dalla generazione attuale. Ci sarà infatti un cambio di segmento con il passaggio al segmento B e dimensioni maggiori. La lunghezza in particolare dovrebbe sfiorare i 4 metri.

Nel 2023 prime immagini senza veli per la nuova Fiat Panda?

A proposito della nuova Fiat Panda la presentazione dovrebbe avvenire verso la metà del prossimo anno. Tuttavia crescono le indiscrezioni secondo cui già entro la fine del 2023 la vettura potrebbe essere svelata in anteprima forse con le prime immagini teaser. Insomma potrebbe accadere esattamente quello che è successo con la recente Jeep Avenger che prima del debutto ufficiale era apparso nelle prime immagini senza veli che non lasciavano nulla all’immaginazione.

Nuova Fiat Panda sarà costruita sulla piattaforma STLA Small avrà diverse versioni completamente elettriche ma non è escluso anche la presenza di qualche versione termica. Molto dipenderà da come nel frattempo si svilupperà il mercato delle auto elettriche e se i costi di produzione si ridurranno sensibilmente. La vettura dovrebbe essere realizzata in uno degli stabilimenti di Stellantis nell’est dell’Europa, molto probabilmente a Kragujevac in Serbia anche se non escludiamo qualche sorpresa in proposito. Ad esempio anche Trnava in Slovacchia potrebbe essere una soluzione interessante per questa auto.

Nuova Fiat Panda

A prescindere se vedremo le prime immagini senza veli, nel corso del 2023 sicuramente arriveranno notizie più precise su quelle che saranno le caratteristiche della nuova Fiat Panda e soprattutto sui tempi di arrivo sul mercato. Quello che è certo al momento è che questo modello per qualche anno conviverà nella gamma di Fiat con l’attuale Panda che sarà costruita a Pomigliano almeno fino alla fine del 2026. Qui vi mostriamo un render dell’architetto e designer Tommaso D’Amico che tempo fa ha ipotizzato l’aspetto di questo modello.