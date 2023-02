DS E-Tense FE23 si prepara al quarto round della stagione questo weekend

Per la prima volta nella storia dell’ABB FIA Formula E World Championship, questo sabato l’India ospiterà un round della categoria delle monoposto elettriche al 100% per il quarto round della stagione 9. Affacciato sul lago Hussain Sagar, il circuito di Hyderabad accoglierà le monoposto del campionato di Formula E, tra cui la DS E-Tense FE23 sviluppata da DS Performance, la divisione corse di DS Automobiles. A rappresentare nuovamente i colori della DS Penske c’è il campione del mondo in carica Stoffel Vandoorne insieme all’unico doppio campione nella storia della Formula E: Jean-Éric Vergne.

DS E-tense FE23 pronte per il quarto round della stagione 9 dell’ABB FIA Formula E World Championship

Con molte lezioni apprese dai primi tre round della nuova stagione, DS Penske si avvia al fine settimana con nuove motivazioni per tornare in testa alla griglia e lottare per il podio e la vittoria. In qualità di primo costruttore premium a entrare in Formula E, DS Automobiles ha lasciato il segno nella storia della disciplina delle corse elettriche vincendo sia il titolo Team che quello Piloti in due occasioni nel 2019 e nel 2020. Il costruttore ha anche accumulato un numero impressionante di vittorie (15) e podi (44) durante la sua permanenza in Formula E. Oggi, DS Automobiles si distingue come la squadra di maggior successo in Formula E, con il maggior numero di punti segnati dalla creazione del campionato.

Eugenio Franzetti, Direttore di DS Performance ha dichiarato: “Per la prima volta una gara di Formula E si svolgerà in India. È una vera sfida per tutti i team perché gareggeremo per la prima volta su un circuito nuovo di zecca e avremo sicuramente più cose da imparare sulla nostra vettura GEN3. Quindi è difficile fare previsioni. Quello che è certo è che DS Performance ha lavorato molto duramente dall’ultima gara con il chiaro obiettivo di migliorare ulteriormente le nostre prestazioni”.