DS Automobiles e Penske svelano la DS E-Tense FE23 Gen3

DS Automobiles è reduce da un periodo di successi in Formula E con l’auto da corsa Gen2, che solo tra il 2019 e il 2020 ha conquistato due titoli piloti e a squadre, oltre a una serie di record senza precedenti (10 vittorie, 15 pole posizioni e 28 podi). Ora il team corse supportato da Stellantis festeggia un’altra pietra miliare nella sua storia della Formula E con il lancio ufficiale della DS E-Tense FE23 per la prossima stagione 2022/23.

Lancio ufficiale perDS E-Tense FE23 per la prossima stagione 2022/23

L’auto 100% elettrica di terza generazione con la sua inconfondibile livrea nera e oro incarna perfettamente l’identità di DS Automobiles ed è una testimonianza dell’ultimo balzo tecnologico. Rispetto al suo predecessore, la FE23 presenta una serie di miglioramenti significativi. Con una velocità massima di 280 km/h, le auto da corsa Gen3 sono le più veloci di sempre nel campionato mondiale di Formula E. Allo stesso tempo, pesano 60 kg in meno rispetto alle Gen2. Ma ciò che conta di più è l’efficienza: oltre il 40% dell’energia spesa in una gara proviene dalla rigenerazione in frenata.

Inoltre, la DS E-Tense FE23 è dotata di una potenza di 350 kW (contro i 250 kW del modello Gen2) e trazione integrale. Una nuova trazione anteriore fornisce ulteriori 250 kW sull’asse posteriore, raddoppiando la potenza di rigenerazione fino a un totale di 600 kW. Grazie alla nuova trasmissione anteriore, la Gen3 è la prima monoposto di Formula E senza freni posteriori idraulici.

Forte della nuova partnership con Penske Autosport, DS Automobiles persegue l’obiettivo di conquistare più vittorie e titoli e stabilire nuovi record. DS è stato il primo produttore premium in Formula E e da allora ha utilizzato le conoscenze acquisite dalle serie di corse 100% elettriche per far progredire la ricerca e lo sviluppo nel campo della mobilità più sostenibile. Dal 2024 ogni nuovo modello DS lanciato sarà completamente elettrico.

La stagione 9 della Formula E promette di essere una delle più entusiasmanti da quando la serie di corse elettriche è iniziata nel 2014 grazie alle nuove innovative auto Gen3, 11 team in griglia e regolamenti sportivi rivisti. La distanza di gara è ora determinata dal numero di giri anziché dal tempo e le squadre possono eseguire pit stop a carico rapido.

Beatrice Foucher, CEO di DS Automobiles ha dichiarato: “L’innovazione viene dalla concorrenza! Sin dalla fondazione di DS Automobiles, abbiamo posto l’elettrificazione al centro della nostra strategia globale. I nostri successi in Formula E, come primo produttore premium nella serie da corsa, e i numerosi record che abbiamo stabilito con la vettura di seconda generazione hanno rafforzato il nostro know-how tecnologico e cementato la nostra eccellente reputazione. Oggi iniziamo un nuovo capitolo, con un team rinomato, piloti eccezionali e un obiettivo chiaro: continuare a vincere titoli per accompagnare il lancio dei nostri nuovi modelli completamente elettrici dal 2024”.

